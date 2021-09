Lecce ospita il Forum Nazionale Rete ICT del Sistema ITS Italia

Dal 3 al 5 Settembre 2021 Lecce ospita gli Stati Generali dell’alta formazione professionalizzante ITS nazionale dell’area delle tecnologie digitali e dell’informatica per il Forum Nazionale della Rete ICT, con una fitta rassegna di tavoli tecnici e incontri dedicati ad confronto operativo anche con il tessuto produttivo e il mondo delle istituzioni.

L’iniziativa è in programma a Palazzo Vernazza, la sede di Lecce della Fondazione ITS Apulia Digital Maker il cui presidente, Euclide Della Vista neo eletto rappresentante della filiera ICT del sistema ITS Italy. Infatti, la Fondazione ha organizzato il meeting, denominato “Connessione. Innovazione & formazione acceleratori della ripresa economica”, per dare spazio ad una urgente discussione partecipata sulle prospettive che si stanno aprendo in questa nuova stagione dell’alta Formazione Tecnica Superiore per lo sviluppo del tessuto produttivo dell’ICT, soprattutto alla luce della recente riforma che il Governo Draghi ha avviato per assicurare un decisivo impulso a questo segmento della formazione terziaria, strategico per avviare i necessari processi d’innovazione digitale e trasferimento tecnologico per la competitività del Paese.

Esperti dell’Hi tech ed Education nazionale per il Conference Talk in diretta streaming in programma sabato 4 settembre alle ore 10.30

Per la Conference Talk, moderata dalla giornalista Chiara Chiriatti sulle connessioni Innovazione / Formazione, a cui parteciperanno i Presidenti e i direttori delle 10 Fondazioni nazionali dell’area Tecnologie dell‘Informazione e Comunicazione, le Fondazioni del Sistema ITS Puglia il neo-eletto Presidente dell'associazione ITS Italy, Guido Carlo Torrielli ed Euclide Della Vista rappresentante della filiera ICT del sistema ITS - sono molti gli ospiti di rilievo nazionale attesi, tra cui il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi (in presenza o in collegamento remoto), Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Marco Bellezza, componente CDA di Cdp Venture Capital - Fondo Nazionale Innovazione e amministratore di Infratel, Duilio Giammaria, giornalista RAI1 conduttore della trasmissione Petrolio e Direttore dei Documentari RAI, Barbara Carfagna, giornalista RAI1 e conduttrice della trasmissione Codice, Massimo Cerofolini conduttore della trasmissione ETABETA su Radio1 RAI, Antonella Zuccaro, Responsabile struttura di ricerca, Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali ITS, Maria Assunta Palermo direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, Antonietta Zancan, Dirigente Ufficio V Istruzione Tecnica Superiore del MIUR, Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Ilaria Cavo, Assessore alla Formazione Regione Liguria e Elena Chiorino Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario della regione Piemonte.

Ampio spazio, infatti, verrà dato per l’occasione anche al vivace ecosistema dell’ICT pugliese, in cui un ruolo strategico stanno giocando molto gli ITS, su cui la Regione Puglia sta investendo importanti risorse. Infatti, insieme all’Assessore Sebastiano Leo è prevista anche la partecipazione di Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico, Salvatore Latronico, presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese, Anna Piccinni, presidente InnovaPuglia Spa, Domenico Favuzzi AD di Exprivia Spa e Giancarlo Negro CEO di Links Management and Technology S.p.A, Gianni Sebastiano Chief Strategy Officer and Investor Relator di Exprivia tra le aziende che proprio con l’ITS Apulia Digital Maker hanno avviato innovativi progetti nel campo ICT, per formare i nuovi professionisti richiesti dalle imprese. In particolare, proprio le competenze acquisite da questi giovani innovatori dell’hi-tech saranno messe in evidenza durante alcune esperienze previste durante la tre giorni.

La Conference Talk sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina https://www.facebook. com/apuliadigitalmaker

Le nuove competenze per i professionisti dell’innovazione tecnologica e digitale

Le varie sessioni di incontri, infatti, saranno anche l’occasione per conoscere il contesto del rinascimentale Palazzo Vernazza, che rappresenta una best practice nel campo delle esperienze di connessione generativa di nuovi modelli di cooperazione tra imprese, formazione e territorio, promossi dagli ITS.

Infatti, l’ITS Apulia Digital Maker, ha restituito questo edificio monumentale alla comunità cittadina, non solo come patrimonio culturale valorizzato e fruibile - attraverso percorsi di visita in realtà aumentata e virtuale realizzati grazie agli studenti e le aziende partner dei corsi - ma anche come spazio polivalente d’avanguardia dedicato allo sviluppo di progettualità crossmediali nell’ambito della Cultura 4.0. (info: www.palazzovernazza.it) .

L’evento vede la partecipazione di:

Fondazioni ITS RETE ICT ITALIA: ITS Accademia digitale (Liguria), ITS Alto Adriatico (Friuli Venezia Giulia), Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative - FITSTIC (Emilia Romagna), ITS- ICT (Piemonte), ITS Incom (Lombardia), ITS - Tech Talent Factory (Lombardia), ITS Rizzoli (Lombardia), ITS Rossellini (Lazio), ITS Apulia Digital Maker (Puglia), ITS Steve Jobs (Sicilia).

Fondazioni SISTEMA ITS PUGLIA: ITS Aerospazio Puglia, ITS “A. Cuccovillo” Sistema Meccanico/Meccatronico, Energia, ITS Agroalimentare Puglia ITS, ITS Ge.In.Logistic, Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche; “ITS per I’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, ITS Moda, ITS Apulia Digital Maker.