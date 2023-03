Lecce ospita le stelle della ristorazione e della hotellerie in una location da sogno

LECCE - "Explorers - Audaci sfide, originali visioni" è il tema della sesta edizione di FoodExp che mercoledì 12 e giovedì 13 aprile sarà ospitata dal Chiostro dei Domenicani di Lecce. Il forum internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, organizzato da Sinext di Giovanni Pizzolante, porta ogni anno nel Salento le protagoniste e i protagonisti della ristorazione e della hotellerie italiana e internazionale.

Cultura enogastronomica e manageriale, formazione, intrattenimento e convivialità convivono durante due ricche giornate nelle quali si confrontano chef, maître, restaurant manager, bartender, amministratori pubblici, giornalisti e comunicatori che nel loro lavoro investono nella ricerca, giovani talenti under 30 e studenti degli Istituti alberghieri di Puglia.

Un ricco programma di talk, esibizioni live, wine tasting, banchi d’assaggio, degustazioni Gourmet, pizze di qualità e pranzi Memorabili che coinvolgono migliaia di appassionati e addetti ai lavori. Ed è proprio per la visibilità e la ricaduta che genera sul territorio e per il suo valore attrattivo, che FoodExp rientra tra le manifestazioni riconosciute e promosse dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L’idea di “Explorers. Audaci sfide, originali visioni” nasce da una riflessione sul vantaggio che hanno le professioniste e i professionisti che investono nello studio e nella ricerca, spinti dal desiderio di percorrere rotte lontane dalla propria comfort zone e trovare nuovi stimoli da metabolizzare e rielaborare in modo personale e distintivo, per offrire esperienze uniche.

A FoodExp ci sarà un talk dedicato alla San Pellegrino Young Chef Academy, piattaforma che supporta e mette in contatto la futura generazione di talenti culinari: sul palco, insieme a Jessica Rosval, giovani chef con i loro mentori, come Andrea Borroni con Antonio Zaccardi (Pashà* Michelin Conversano) e Maria Chiara Brannetti con Vincenzo Dinatale (Ognissanti* Michelin Trani). A presentare i progetti del gruppo San Pellegrino Elisa Pozzi, events & sponsorship manager dell’azienda

Alma, scuola internazionale di cucina italiana; anche quest’anno sarà al fianco dell'evento; una partnership di valore, particolarmente strategica nell’ambito di un’iniziativa che punta sulla formazione e che, nel suo pubblico, annovera tanti ragazzi degli Istituti alberghieri alla ricerca di stimoli e opportunità. A proposito di ispirazioni, è prevista l’attività di mentoring “Approccio innovativo” di Floriano Pellegrino, chef del ristorante Bros’ di Lecce, a cui tanti giovani guardano con ammirazione.

Orientarsi nel ricco programma di FoodExp è facile: la sala Talk è riservata alle attività istituzionali e agli approfondimenti tematici; due sale sono dedicate ai Teatri con momenti live, show cooking, tecniche di cucina; la cripta e il wine bar del Chiostro sono gli ambienti in cui si svolgono i Wine&Food Tasting; i banchi d’assaggio “Only the Best” sono posizionati sotto il porticato; il mondo pizza e la formazione dei pizzaioli, a cura della Scuola Italiana Pizzaioli, hanno un’area di loro pertinenza; la sala per il project work degli Istituti alberghieri del Salento è dove vengono discussi i lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel concorso di idee “Digital Communication e Social Media Marketing”; nell’area garden trova spazio la sezione Foodexp Gourmet Puglia, finger food proposto da ristoratori pugliesi selezionati; la piscina è il cuore delle attività Grill & Barbecue. Fiore all’occhiello sono i Memorabili, pranzi esclusivi per un numero limitato di partecipanti, dove vivere la singolare esperienza di sedersi a tavole stellate, senza doversi muovere da Lecce; i biglietti si possono acquistare sul sito della manifestazione.