Giornalisti da tutta Italia alla scoperta di Leverano e della Terra d'Arneo

Cinque giorni di visite, eventi, momenti di convivialità all’insegna della bellezza e ricchezza della Terra d’Arneo partendo da Leverano. Da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, giornalisti esperti di turismo ed enogastronomia prenderanno parte ad un intenso educational tour, promosso dal Comune di Leverano con collaborazione della Cooperativa di Comunità di Leverano e il sostegno della Regione Puglia.

Fiori, vino, arte, storia, cultura e bellezza saranno il filo conduttore dell’evento, previsto per i mesi passati e rimandato a causa delle restrizioni da pandemia.

Dopo l’arrivo, previsto per la mattinata di lunedì, i giornalisti incontreranno il sindaco di Leverano Marcello Rolli, l’assessore che cura il progetto Andrea Zecca, la coordinatrice del progetto Ilaria Donateo e gli altri partner presso la biblioteca di comunità di Leverano. Dopo il pranzo, l’inizio delle attività.

Lunedì: visita guidata presso la cantina sociale Vecchia Torre di Leverano, attiva dal 1959. Subito dopo, visita presso Birrificio Salento a Leverano, nato nel 2017. Martedì: visita presso la cantina storica dei Conti Zecca a Leverano, azienda agricola radicata da oltre 5 secoli nel Salento. Nel pomeriggio, visita presso la Torre Federico II di Leverano in collaborazione con l’associazione e al progetto culturale “Ingranaggi di Comunità” che illustrerà e farà vivere la sperimentazione del primo percorso di fruizione del patrimonio materiale e immateriale di Leverano: D’arte e scienza a Leverano. Sulle tracce di Girolamo Marciano e Geremia Re.

In serata cena presso ristorante nel centro storico di Leverano adiacente alla Torre di Federico II, Cosimo Russo Ristorante, chef tarantino che dopo anni di esperienze in Italia e all’estero torna nella sua terra.

Mercoledì: direzione Lecce e visita con guida turistica nel centro storico. Visita e brunch a Palazzo Bn, ricavato nella sede storica dell'ex Banco di Napoli. Alle 18,30 presentazione del libro come “Il metodo Cilento” può essere paragonato al Salento, presso la sala consiliare Bcc di Leverano. Similitudini di due territori simili per tradizioni, stile di vita e alimentazione. In serata, cena nella “la Vineria 02” nel centro storico di Leverano, alla scoperta dei sapori tradizionali del Salento.

Giovedì: in mattinata visita alle aziende florovivaistiche di Leverano, Albano e Marti. Subito dopo, percorso nel parco di Porto Selvaggio, comune di Nardò con trenino elettrico e guida turistica. A seguire, Porto Cesareo con passaggio nelle via delle pescherie, pranzo in riva al mare al ristorante Bacino Grande. Nel pomeriggio, visita guidata nel centro storico di Nardò con guida turistica e cena nella la masseria didattica Masseria Signora Porzia. Venerdì: saluti finali e rientro.

Le testate che prenderanno parte al media tour sono: Il Mattino/Lucianopignataro.it; Famiglia Cristiana; Napolitan.it; IG Turismo; gruppo Rcs-Cairo-Mondadori; Repubblica Sapori; Pleinair.