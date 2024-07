"Metti in moto il dono": una raccolta sangue organizzata da Fidas Gallipoli e Sannicola

GALLLIPOLI - Fidas Gallipoli e Fidas Sannicola, presiedute rispettivamente da Marilù Bembi e da Lucio Giaffreda, nel pomeriggio di oggi, 12 luglio dalle ore 15:30 alle ore 18:30, si sono unite per la sensibilizzare alla donazione di sangue con il motoraduno “Metti in moto il dono”, in collaborazione con Asd Gallipoli Bikers.

Dopo il giro sulle due ruote è stato possibile donare il sangue in autoemoteca presso la discoteca Praja di Gallipoli, partners fondamentale dell’evento con il suo promoter Pierpaolo Paradiso. Infatti, fin dal 2019 la Praja collabora con Fidas Gallipoli alla promozione della donazione del sangue tra i giovani della notte con varie iniziative, perché la musica e il ballo non sono sballo e altro, ma anche aggregazione solidale e amore verso il prossimo con valori sempre presenti nei giovani. Hanno affiancato la bella iniziativa la Pro Loco di Gallipoli, il Lions Club Gallipoli, Admo Puglia e Fidas Leccese con il patrocinio dalla Provincia e dal Comune di Gallipoli, proprio nel periodo di maggior emergenza estiva.

Il motoraduno è partito alle 15:30 da Sannicola, per poi congiungersi agli altri motociclisti a Gallipoli zona Coop (cimitero), percorrere il giro del paese e giungere fino all’autoemoteca in sosta sul lungomare all’ingresso della discoteca Praja alle ore 16.

La discoteca ha messo a disposizione gli spazi per le varie fasi di pre-donazione e di post-donazione, presso il bar dello stabilimento balneare Banzay è stata offerta la consumazione per il ristoro dei donatori. L’equipe del Centro trasfusionale di Gallipoli, ha accolto i donatori già noti e li hanno seguiti nella donazione.

Ai partecipanti all’evento sono stati consegnati un gadget e un ingresso per una serata in discoteca.

