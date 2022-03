Tra le migliori gelaterie d'Italia 2022 è presente un'attività in provincia di Lecce

TRICASE - La Guida alle gelaterie d'Italia di Gambero Rosso è uno dei riferimenti più noti per gli amanti del dolce tipico dell'estate. Ogni anno il sito culinario pubblica un elenco delle migliori attività in ambito nazionale.

Per l'edizione 2022, appena presentata al Sigep (The dolce word expo), sono state inserite ben 461 gelaterie tra le quali 61 premiate con i "tre coni", ovvero il massimo punteggio assegnato dagli ispettori in base al sapore del gelato, ma anche al locale e al servizio.

Tra queste spunta la gelateria G&co con sede a Tricase, l'unica realtà pugliese presente nell'elenco.

Le dichiarazioni di G&co

"Per il terzo anno consecutivo, unica e sola gelateria di Puglia nella Guida gelaterie d'Italia Gambero Rosso con i tanto ambiti 3 coni - annunciano sui profili social i responsabili dell'attività - Dopo mille peripezie, tante avventure e disavventure, è impossibile ricevere questo premio senza stropicciarsi gli occhi. - Proseguono - Continueremo a migliorarci sempre e ad amare quel che facciamo, perchè? Perchè voi meritate solo una cosa, una cosetta: l'eccellenza" concludono, riferendosi ai clienti.