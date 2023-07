Mille chilometri a piedi o in bici per diffondere il messaggio di inclusione

SANTA MARIA DI LEUCA (CASTRIGNANO DEL CAPO) - Mancano pochissimi giorni alla partenza della terza edizione di InSuperAbile (domenica 23 luglio), la staffetta dell’inclusione che in ventuno giorni attraverserà tutta la penisola, dal Santuario di La Verna (Arezzo) a Rimini per poi scendere fino a Brindisi e concludersi a Santa Maria di Leuca.

Nato nel 2020 da un’idea del dottor Gabriele Rosa, presidente di associazione bresciana Lamu e Asd Rosa Running Team, il progetto viene organizzato in collaborazione con altre due associazioni lombarde: Se Vuoi Puoi e Pedalabile.

L'iniziativa si rivolge principalmente a persone con patologie o disabilità fisiche o cognitive ma anche alla gente in salute, di qualsiasi età. Anche quest’anno, infatti, ad accompagnare i camminatori ed i ciclisti ci saranno partecipanti esterni e volontari che avendo sposato la mission del progetto, hanno deciso di unirsi al gruppo.

Il percorso è suddiviso in tre frazioni, ed i tre gruppi sono composti da una quindicina di partecipanti ciascuno. Al loro seguito un pulmino per il trasporto dei bagagli e delle biciclette e a supporto dei camminatori e ciclisti in caso di bisogno.

La prima frazione prevede di percorrere le cinque tappe della via di Francesco della Valmarecchia che dal Santuario di La Verna giunge a Rimini con il coinvolgimento della cooperativa sociale Lavorare Insieme, e della cooperativa San Martino.

Dalla cittadina romagnola partirà il secondo gruppo, condotto dalle associazioni Pedalabile, Aole e Aimft che, a bordo di tandem speciali e biciclette, scenderà fino in Puglia lungo la ciclabile adriatica per giungere fino a Brindisi, da dove si tornerà a camminare.

Il progetto si concluderà, infatti, a Santa Maria di Leuca, percorrendo le ultime tappe della Via Francigena del Sud con un terzo ed ultimo cambio di staffetta con l’associazione Aimft.

“L’inclusione sociale ha l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di una società, ma sempre nel rispetto della diversità - afferma il presidente Gabriele Rosa - Per divulgare questo importante concetto e diritto il progetto InSuperAbile utilizza il cammino quale metafora della vita e della società - Conclude - In gruppo per sostenersi l’un l’altro, ognuno differente ed unico, con le proprie difficoltà dettate a volte dalle patologie, altre dalla disabilità, dall’età, dal proprio vissuto, ma tutti assolutamente accolti perché parte di un tutto. Il cammino ha un potere inclusivo straordinario.”