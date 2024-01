Mondiali di nuoto: la leccese Chiara Tarantino portabandiera a Doha 2024

La leccese Chiara Tarantino sarà la portabandiera italiana ai mondiali di nuoto che si svolgeranno a Daoha in Qatar dall'11 al 18 febbraio 2024.

In totale saranno trentaquattro gli azzurri e le azzurre, venti uomini e quattordici donne, che parteciperanno alle gare di nuoto in occasione della ventunesima edizione dei campionati mondiali in vasca lunga. Le batterie inizieranno alle 8.30, mentre semifinali e finali avranno luogo nel pomeriggio a partire dalle 18.00 ora italiana.

Figura chiave della squadra femminile è proprio la leccese Tarantino, classe 2003, pluricampionessa italiana 100 stile libero e 50 stile libero. Come già raccontato da LeccePrima, ad aprile 2023 ha primeggiato nella categoria 100 stile libero durante il Campionato italiano assoluto di Riccione. Qui il tempo registrato era pari a 54.40, a fronte del suo record personale di 54.01 dell'estate 2022 ai Campionati europei al Foro Italico di Roma.

La nuotatrica salentina, inoltre, ha partecipato ad almeno 5 eventi mondiali ed europei con la Nazionale assoluta. Attualmente gareggia con la società militare delle Fiamme Gialle e con quella civile In Sport Rane Rosse.

Chiara, nata a Corato, si allena regolarmente presso la struttura Out Line di Lecce, la città dove è cresciuta. Per poter usufruire di una vasca olimpionica da 50 metri, però, è costretta con il suo staff ad andare a Bari. Qui è presente l'unica struttura coperta del genere in Puglia, di proprietà del Cus Bari (Centro universitario sportivo).