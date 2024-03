Mostra di modellismo e giocattoli, un appuntamento per gli appassionati e non solo

GALLIPOLI - Durante il primo fine settimana di primavera Gallipoli ospiterà una mostra di modellismo e giocattoli, antichi e moderni, in programma nell’Ecoresort “Le Sirenè” Caroli Hotels. L'evento, infatti, è in programma per i giorni 23 e 24 marzo.

L'idea è nata dal grande appassionato Toni Rizzo: "Ho pensato semplicemente di unire le mie due grandi passioni - spiega -. Il territorio, che studio e promuovo da anni, ed il mondo del modellismo inclusi i giocattoli. Lo scopo è quello di attirare più facilmente un pubblico di visitatori geograficamente distante".

Durante la kermesse, grazie a Caroli Hotels sono previsti una serie di servizi per espositori e pubblico. Tra questi: accoglienza in hotel, open bar, ristorazione, spazi relax e percorsi nel parco di Punta Pizzo in cui è collocata la struttura.

"Nel mondo della fieristica riguardante modellismo e giocattoli, una cosa del genere non si era mai vista - sottolinea ancora Rizzo -. Devo dire che in parte ha funzionato: al momento, oltre che da mezza Puglia, abbiamo avuto conferme da Roma, Napoli, Artena, Salerno e Forlì - prosegue -. Inoltre, avremo come ospiti importanti produttori di materiale modellistico da Milano e da Desenzano sul Garda, oltre ad una casa editrice di giochi di società genovese con diramazione a Lecce ed al Museo Ferroviario della Puglia con un suo corner dedicato ai plastici ferroviari".

Insomma, non si tratterà soltanto di una mostra di modellismo destinata ad una ristretta élite di specialisti del settore, bensì di un qualcosa di molto più ampio che abbraccerà lo sterminato mondo dei giocattoli di qualsiasi valore e di qualsiasi epoca.

