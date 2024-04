Nardò capitale dell'olio extravergine d'oliva: al via la rassegna "Oliè"

NARDO' - Dal 24 al 28 aprile Nardò ospiterà Oliè, la rassegna degli oli extravergine di Puglia, un progetto di "White dall'idea all'evento" realizzato con il contributo del dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia e del Comune di Nardò.

Oliè (Olive Oil Lab Innovation and Empowerment) “racconterà” quali e quante forme ha l’olio extravergine di oliva, simbolo della Puglia e pilastro della dieta mediterranea. Il centro storico della città diventerà un vero e proprio laboratorio diffuso dedicato alla cultura dell’olio Evo di Puglia. Un programma di eventi molto ampio e articolato che coinvolgerà una vasta gamma di settori, promuovendo il territorio e la sua cultura enogastronomica, ma con l’attenzione sempre accesa sull’olio extravergine.

Chef, gastronauti, giornalisti di settore, nutrizionisti, frantoiani, sommelier, influencer del cibo, opinion leader, rappresentanti delle associazioni di categoria e consumatori condivideranno le proprie esperienze e conoscenze, creando un ambiente ricco di stimoli e di opportunità. Attraverso laboratori, degustazioni, show cooking, incontri, Oliè esplorerà applicazioni e caratteristiche uniche dell’olio extravergine di oliva, quindi come l’olio Evo possa essere utilizzato in svariate situazioni, dalla cucina alla promozione del territorio, passando per il benessere e la salute.

La rassegna scalderà i modori da lunedì 22 aprile, presso il Chiostro del Carmelitani mediante un evento intitolato "La carta degli oli e dei vini nella ristorazione" alle ore 15,30 con Maria Luisa Clodoveo e Marianna Cardone.

