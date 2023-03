"Natura illustrata", il progetto creativo ispirato dalle bellezze paesaggistiche

LECCE - Una community digitale di oltre 80mila persone in tutto il mondo e una strategia incentrata sulla formazione online. “Natura illustrata” è la creative academy pugliese che propone contenuti didattici digitali creativi, incentrati sui valori e l’amore per l’arte e la natura.

L’idea è figlia dell'artista Anastasiia Morozova, del digital creator ed executive manager Fabrizio Faggiano, e dell'ingegnere Alexandra Aldea. E' stata, inoltre, sviluppata grazie al percorso di accelerazione promosso e gestito da “InnovAction Factory”: una delle venticinque factory riconosciute nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei talenti” con cui la Regione Puglia, attraverso Art (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione), finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento rivolti a team di aspiranti imprenditori innovativi.

Innovaction factory

Con focus specifico sull’area prioritaria di innovazione “Comunità digitali, creative e inclusive”, l’Ats InnovAction factory ha come capofila la società cooperativa Officine Cantelmo di Lecce. Presente anche un partenariato di quindici soggetti tra incubatori e acceleratori d’impresa di tutta Italia, enti di formazione e associazioni impegnate nella mobilità internazionale come strumento per l'internazionalizzazione delle competenze professionali, imprese innovative e tanti altri.

I racconti sui social di Anastasiia Morozova, uniti allo stile realistico e semplice delle sue illustrazioni, hanno catturato non solo l’interesse di designer, acquerellisti e illustratori, ma hanno coinvolto anche una community appassionata di arte, animali, fiori e funghi che è cresciuta fino a raggiungere più di 80.000 follower su instagram, facebook e tiktok. Analizzando i bisogni e le richieste di un target di nicchia, Natura illustrata ha ideato una soluzione che intende fornire competenze professionalizzanti e nuove opportunità ad una community dinamica e interattiva.