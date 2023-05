Torna il “Pasticciotto day”, evento dedicato al dolce simbolo del Salento

LECCE - Torna l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina ormai riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Anche quest’anno, per il quarto consecutivo, il 1 giugno sarà il Pasticciotto Day. Una giornata speciale che unisce il Paese, dal nord al sud, grazie alla rete di pasticcerie aderenti all’iniziativa, non solo Italia, ma anche Francia, Brasile e Spagna, che in contemporanea, dall’apertura alle ore 18.00, offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi.

Anche questa quarta edizione, poi, si presenta con Expo Pasticciottoday, vero e proprio evento fieristico con laboratorio a cielo aperto e percorsi degustativi in piazza Mazzini a Lecce dalle ore 19 alle 23. Tra le nuove attività collegate al Pasticciotto day, il concorso fotografico “Pasticciotto Day photo contest” per fotografi professionisti e non (iscrizioni fino al 23 maggio e mostra delle venti opere più votate sui social il 31 maggio e 1 giugno in Galleria Mazzini a Lecce).

Il Pasticciotto Day nasce da un’idea di Agrogepaciok – salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare (organizzato dall’Agenzia Eventi di Carmine Notaro), in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce e Federalberghi, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lecce. Viene istituito e celebrato per la prima volta nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da Covid 19. Oggi quella del 1 giugno è ormai una data istituzionalizzata come giornata del pasticciotto e vuole pertanto continuare ad essere occasione di stimolo e di promozione del territorio dal punto di vista dolciario e turistico.

Laboratorio a cielo aperto e solidarietà

Il Pasticciotto Day è ormai anche un vero e proprio evento fieristico. Nella serata dell’1 giugno, dalle ore 19 alle ore 23.00, Lecce e nello specifico Piazza Mazzini ospiterà EXPO PASTICCIOTTO DAY in collaborazione con i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce. Saranno loro a trasformare la piazza in un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto con cui delizieranno il pubblico con la preparazione in diretta di pasticciotti. Sfornati caldi a beneficio dei presenti, verranno venduti al prezzo di € 1,50 al pezzo che saranno interamente devoluti a favore di Fondazione Umberto Veronesi, da molti anni impegnata a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza. In piazza Mazzini, cuore commerciale di Lecce, sarà allestito, inoltre, un percorso espositivo e degustativo di altre tipicità dolciarie salentine. Un’occasione in più per scoprire le tipicità che contraddistinguono la tradizione salentina.

“Pasticciotto day consente di approfondire le tematiche legate alla lavorazione artigianale delle materie prime, alla trasformazione delle stesse sino all’ottenimento del prodotto finale e, soprattutto, alla promozione del territorio attraverso le sue peculiarità dolciarie – dice l’organizzatore, Carmine Notaro dell’Agenzia Eventi. E’ ormai noto, infatti, che oggi l’enogastronomia giochi un ruolo fondamentale nella scelta delle destinazioni turistiche di viaggiatori sempre più esigenti e sempre più attenti ed interessati alle tradizioni del territorio che si sceglierà di visitare. Oggi conoscere un territorio significa scoprire le tradizioni ad esso collegate e, in tal senso, le tradizioni culinarie/gastronomiche giocano sicuramente un ruolo fondamentale ed uno dei target di maggior riferimento in relazione alle scelte turistiche, costituendone un elemento di persuasione positiva. Pasticciotto Day è pertanto ormai una vera e propria fiera incentrata sulla promozione del territorio attraverso le peculiarità dolciarie”.

PASTICCIOTTO PHOTO CONTEST

Quest’anno, poi, il pasticciotto diventa il “modello” per fotografi professionisti e non. Pasticciotto Day si arricchisce di un concorso fotografico nazionale chiamato “Pasticciotto Day photo contest” che avrà come obiettivo la realizzazione di fotografie del dolce collocato in un panorama che rappresenti il territorio salentino. Il contest si svolgerà sui canali social ufficiali dell’evento (Instagram e Facebook) dove verranno pubblicate le foto partecipanti. Le prime 20 foto che riceveranno più like, passeranno alla fase finale che prevede una mostra fotografica delle stesse in Galleria Mazzini dal 31 Maggio all’1 Giugno. Una giuria di esperti, composta dai fotografi professionisti Bruno Barillari, Silvio Bursomanno e Piero Maraca, e da Federico Pastore, Direttore di Confcommercio Lecce, e Antonio Schipa, Direttore Confesercenti Lecce, proclamerà la foto vincitrice (I classificato 500 euro, II classificato 250 euro, III classificato la riproduzione su tela della propria fotografia di dimensioni 70x100). Il regolamento ufficiale è pubblicato sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2023/.

INFO E ADESIONI PASTICCIOTTO DAY 2023

L'iniziativa Pasticciotto Day è rivolta a tutte le attività esistenti sul territorio nazionale e non che producono/vendono/offrono al consumatore finale il pasticciotto. È possibile aderire mandando la propria domanda entro e non oltre il 27 maggio all'indirizzo info@agenziaeventi.com utilizzando il modulo presente sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2023/.

L’elenco delle attività aderenti che durante la giornata del 1° giugno 2023 rispetteranno il prezzo di vendita del pasticciotto tradizionale a € 0,90 (fino alle ore 18:00) è consultabile sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2023-elenco-attivita-aderenti/e sui canali social Pasticciotto day, dove trovare anche tutti i dettagli dell’iniziativa. Contatti: info@agenziaeventi.com