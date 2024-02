"I popoli tra due mari": Lucia Scarabino dalla Notte della Taranta a Rai 2

La ballerina della Notte della Taranta Lucia Scarabino sarà protagonista domani, domenica 25 febbraio, nel corso di "Origini", il programma in onda su Rai 2 alle 15.00. La puntata avrà il titolo "A sud di Taranto: i popoli tra due mari".

Francesco Gasparri e Valentina Caruso ripercorreranno la storia antichissima della città di Taranto, fondata dai coloni provenienti da Sparta nel 706 a.C. e diventa in breve tempo una metropoli e un importante centro culturale e commerciale del Mediterraneo.

Francesco Gasparri comincerà dal castello Aragonese, splendido esempio di archiettura militare, nelle cui fondamenta si nascondono i resti dell’antica Taranto.

Valentina Caruso, invece, esplorerà il Parco archeologico di Egnatia dove si conserva un lungo tratto della via Traiana, la variante dell’Appia costruita dall’imperatore traiano per accorciare il percorso che collegava Roma con Brindisi. Una strada percorsa anche nel medioevo dai tanti pellegrini diretti in Terra Santa come testimonia un ritrovamento eccezionale, il prezioso anello turrita simbolo del Santo Sepolcro di Gerusalemme”.

La conduttrice Valentina Caruso ha incontrato Lucia Scarabino nel Parco di Egnatia. La ballerina da 13 anni impegnata nella Notte della Taranta che si svolge a Melpignano, ambasciatrice della pizzica nel mondo, racconta il ballo che appresenta una delle eredità più significative dello straordinario racconto umano dei popoli tra i due mari.

