La prima mano bionica al mondo completamente adattiva nasce nel Salento

SOLETO - È nata da BionIT Labs, una stratup salentina con sede a Soleto, la prima mano bionica al mondo completamente adattiva. Un lavoro sostenuto nella sua crescita dal Por Puglia 2014-2020.

L’obiettivo di partenza era proprio quello di sviluppare dispositivi medici utili a migliorare concretamente la qualità della vita delle persone con disabilità, al fine di creare un mondo in cui l'accesso ad ogni opportunità sia più equo.

L’idea del team di startupper salentini ha potuto prendere vita grazie alle opportunità di finanziamento Ppr Pin – Pugliesi Innovativi e TecnoNidi di Regione Puglia.

Dal 2018, quando ha cominciato il suo percorso tra le giovani idee imprenditoriali selezione da Pin, il progetto della protesi bionica Adam’s Hand®, progettata e realizzata da BionIT Labs, ha fatto molta strada: ha vinto tra gli altri lo “Sme instrument phase I”, Brevetti + e per due volte Tecnonidi, chiudendo, infine, a ottobre 2021 un seed round di investimento di 3.5M euro con Cdp venture Capital ed Equiter attraverso il fondo Rif.

Nel 2022, visti i risultati raggiunti in termini di crescita del team, sviluppo prodotto, tutela della proprietà intellettuale e demo commerciali realizzate in tutta Europa, Adam’s Hand® è stata lanciata sul mercato europeo attraverso il primo distributore ufficiale, Uniprox, che si occuperà della distribuzione del dispositivo nell’area Dach (Paesi europei che compongono l'area linguistica tedesca).

La virtuosa storia di BionIT Labs mostra che l’impatto del sostegno all’innovazione tecnologica, offerto alle startup da Regione Puglia anche attraverso le opportunità di finanziamento dei fondi Fesr ed Fse, si riflette in un vantaggio per tutta la comunità. In quest'ottica l’azienda non acquisisce risorse solo per migliorano il proprio posizionamento sul mercato internazionale, ma soprattutto per migliorare la qualità di vita delle persone, un obiettivo che va ben oltre i confini in cui è nata.