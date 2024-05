"Le radici ca tieni" si trasforma in un brano dance: esce il videoclip di Dj Luii

NARDO' - È uscito pochi giorni fa il videoclip del brano "Roots" di Dj Luii, girato tra Nardò e Gallipoli. Il dj neretino, che ha condiviso il palco con figure come Sfera Ebbasta, Geolier, Luchè e Guè Pequeno, è anche un noto creatore di contenuti su TikTok. Ora entra nel mondo della discografia con il suo primo singolo, “Roots”, un omaggio elettronico al classico dei Sud Sound System "Le radici ca tieni". Con ritmi coinvolgenti e melodie ipnotiche, “Roots” celebra la cultura e la resilienza del Salento, unendo tradizione e innovazione in un inno elettrizzante alla passione e vitalità della Puglia.

Il brano è stato realizzato anche grazie alla cantante Alessia D'urso, protagonista nell'esecuzione della parte vocale, tradotta per l'occasione dal dialetto salentino all'inglese. Il pezzo era stato fatto ascoltare in anteprima ai componenti della storica formazione musicale, i Sud Sound System, che avevano molto apprezzato la nuova versione. Quest'ultima, uscita in prossimità del periodo estivo, sembra già da subito aver convinto numerosi utenti della rete, che in larga parte hanno espresso approvazione.

Nelle immagini della clip musicale si possono ammirare le meraviglie paesaggistiche del Salento ionico, scelto come location per il set. Dj Luii guida la sua auto fino ad arrivare nel luogo di una classica pajara salentina. Qui vicino una serie di uomini e donne vestiti di bianco suonano in cerchio il tipico tamburello della pizzica. I mezzo a loro, c'è la cantante Alessia D'urso che intona i versi del brano. Da questa visione nasce l'ispirazione tale da portare l'autore a produrre musica in riva alle alte scogliere della costa.

