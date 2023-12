Contaminazione culturale tra Salento e Albania: giovani artisti volano da Lecce a Tirana

TIRANA - In questi giorni, dall'1 al 4 dicembre, la capitale albanese sta ospitando un gruppo di artisti provenienti da Lecce. Tra questi ci sono rapper, writer e dj che si sono incontrati con l'obiettivo di favorire un percorso di contaminazione culturale. L'evento si sta tenendo presso il centro culturale “Qendra e artit agimi” di Tirana.

L'organizzazione di "A vele spiegate on tour" - così è chiamato il progetto - è affidata a "Molly art live", "Qendra e artit agrimi e agjencia", "Industrisè kreative" e "Bfake". Quest'ultima è un'associazione con sede in via Siracusa 98/100 nel quartiere popolare 167b di Lecce. L'iniziativa - dal tono internazionale - si avvale del sostegno del Comune di Lecce, del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Tirana.

La squadra di coordinamento è composta dai responsabili Andrea Ferreri (Bfake), Giuliano Mollese (Molly art), Giorgio Doveri (direttore artistico del festival), Nicolò Corrado (coordinatore artistico) e Sabrina Abbrescia (responsabile amministrativa).

Il contesto

Il legame adriatico tra la Puglaie l’Albania ha visto protagoniste le migrazioni messapiche, gli sbarchi dall’Illiria e le imprese di Giorgio il Castriota Scanderbeg. I messapi sceglievano l’insenatura di Orikum, in Albania, per attraversare l’adriatico. Gli anni ’90 hanno visto importanti relazioni tra i due territori, soprattutto in ottica di migrazioni. Oggi, trent'anni dopo, la situazione è cambiata. L’Albania vive un grande rigoglio infrastrutturale e culturale. L’obiettivo resta sempre la valorizzazione delle periferie che origina dalla tradizione orale e popolare, tra musica etnica e nuove forme rituali delle periferie metropolitane e dei mari.

Chi sono gli artisti

Alex Chiriatti, in arte Ade, è un giovane cantautore salentino classe 2000. Ha esordito con il suo primo disco "Terra" promosso da Molly art live e realizzato nella programmazione Puglia sound record 2022. Accanto a Lui Steppo, Stefano Paiano, classe 1995. dj, autore e produttore, comincia la sua attività nel 2014, facendo gavetta accanto ad altri colleghi più esperti. A Tirana c'è anche il collettivo di artisti Castromassi Fam, che naviga intorno al mondo della cultura hip hop tra graffiti, dj set, meeting, comunicazioni visisve e sonore. Zeboh, ovvero Flavio Umberto Simone Matino (classe '91), è il cantante dei Sangumaru e componente del collettivo Kiazza mob. Fa parte del progetto anche Emanuele Cartigiano in arte Diablo Ln, giovanissima promessa del rap classe 2008. Ha collaborato con i Sud sound system, dj war, Cesare Dell’Anna e 23.7. Graffiti, rap e tanto altro: in questo settore non possono mancare neppure Pizzo one, Chekps art ed Ekos. Tommy dj, (classe 2009), invece è attivo nell'ambito musicale ed in quello dei droni come operatore Uas. Videomaker e videoreporter, nonostante la giovane età, ha collaborato in diversi vdeoclip e per la Notte della taranta.