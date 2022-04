Nel Salento sempre più volti noti, arrivano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

NARDO' - Le vacanze pasquali rappresentano una pausa dalla vita di tutti giorni e così anche i volti noti dello spettacolo decidono di prendere un break. Il Salento - come testimoniato più volte - continua ad essere una delle mete più gettonate.

Nelle ultime ore Cecilia Rodríguez ed Ignazio Moser, personaggi seguiti dagli amanti della tv-intrattenimento, hanno postato delle foto che testimoniano il loro soggiorno in Salento.

"Siamo arrivati in Puglia" cita una instagram stories della sorella di Belén. Il tag del luogo in cui si trovano è quello di Masseria Corsano a Nardò.

Subito dopo, altri scatti condivisi immortalano il centro di Gallipoli, luogo in cui i due si sono recati per una passeggiata nei vicoli del centro storico, tra un negozio e l'altro.

Perché sono volti noti

La coppia ha partecipato ad un'edizione del Grande Fratello Vip, innamorandosi proprio in quell'occasione. La loro love story - inizialmente - fece discutere in quanto la donna lasciò in diretta il suo precedente fidanzato, Francesco Monte.

I due hanno preso parte anche a "L'isola dei famosi" ed attualmente conducono un programma su Mtv, ovvero Ex on the beach Italia.

La donna è stata introdotta allo spettacolo dalla sorella Belén Rodriguez, arrivata in Italia prima di lei. Ignazio, invece, è un ex ciclista su strata figlio d'arte: il padre, Francesco, è stato un atleta di alto alto livello tra gli anni '70 e '80.