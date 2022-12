Il Salento in alcune scene di quotidianità, vedute semplici ma ricche di poetica

LECCE - Il Bar Moro, locale collocato nel cuore della città, da pochi giorni ospita l'esposizione di alcuni scatti realizzati dal fotografo Marco Cavaliere. Nella data di ieri (22 dicembre) una serie di 15 immagini è stata messa a disposizione dei visitatori, che - tra un bicchiere e l'altro - potranno apprezzare la profondità dei concetti espressi.

"Mi piace fotografare posti e scene apparentemente banali e insignificanti che fanno parte della nostra quotidianità. - Afferma Cavaliere - Vedute a cui di solito si dedica poca o nessuna attenzione ma che per me hanno una loro poetica e pertanto meritano di essere immortalate. - Prosegue - Mi piace immaginare cosa è accaduto o cosa accadrà in luoghi momentaneamente vuoti oppure se fotografo delle persone immaginare le loro vite, chi sono e cosa fanno".

"Poi magari come spesso capita ciò che immaginiamo è tutto il contrario di quella che è la realtà ma per dirla con Capossela: Preferisco le impressioni, le impressioni emozionano. È inutile conoscere, molto meglio supporre".

"In questa fase utilizzo il digitale e non l'analogico, più per pigrizia che per altri motivi. - Racconta il fotografo - La pellicola ha certamente un fascino ineguagliabile e non escludo in futuro di utilizzarla. Ad ogni modo sono sempre stato dell’avviso che il mezzo e la tecnica sono sì importanti ma fino a un certo punto. Se non abbiamo niente da dire pur con tutti i mezzi e la padronanza tecnica di questo mondo non diremo niente, viceversa se abbiamo qualcosa da comunicare riusciremo a farlo indipendentemente dal mezzo".

L'esposizione durerà fino all'8 gennaio 2023, in Via degli Ammirati 10. La mattina dalle 11:30 alle 14:00 ed il pomeriggio dalle 18:00 alle 02:00.

L'autore

Marco Cavaliere è nato e vive in Puglia. "Mi è sempre venuto naturale, anche se solo negli ultimi anni ho acquisito una maggiore consapevolezza di ciò che voglio esprimere. - Racconta parlando di sé stesso - Fotografo per cercare di fermare le suggestioni del luogo che in realtà sono già presenti in me. - Continua - A volte accade che guardando le mie foto qualcuno mi dica che gli sembra di essere realmente in quel posto e questa è la soddisfazione più grande perché significa che sono stato capace di condividere le sensazioni che provavo nel momento in cui scattavo". Su instagram condivide le proprie immagini sul profilo Vesto sempre uguale.