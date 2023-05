"Sei d'autore", il concorso musicale salentino apre le iscrizioni agli under 30

CORIGLIANO D'OTRANTO - C’è tempo fino a martedì 23 maggio per partecipare alla seconda edizione di Sei d’autore, contest dedicato a giovani cantautrici e cantautori pugliesi promosso dal Sei Festival di Coolclub. Il progetto ha l’intento, infatti, di promuovere la scoperta di nuovi talenti, dando l’opportunità a otto artiste e artisti under 30 (cantanti, autrici e autori - in tutto o in parte - delle canzoni) di esibirsi per conquistare il palco del Sei.

Dopo una prima selezione, infatti, la finale del concorso - che si terrà venerdì 9 e sabato 10 giugno al Castello Volante di Corigliano d’Otranto - designerà un vincitore che sarà inserito nella line up della diciassettesima edizione del Festival caratterizzata dal claim #MyDesire.

Lo scorso anno, nel 2022, il contest fu conquistato dal progetto Adastra seguito dai giovani cantautori Di Maggio e Matteo Cuppone.

Info sul festival

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Ma non solo, gode anche del patrocinio dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Castro, Castrignano de' Greci e Melpignano; del Distretto produttivo Puglia creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm e altre realtà pubbliche e private.

Nei prossimi giorni sarà annunciata la line up completa del festival che per tutta l'estate proporrà un ricco programma di concerti ed eventi (prevendite attive su Dice e TicketOne). Nelle scorse settimane è stata confermata la presenza di Thurston Moore, Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band, New York Ska-Jazz Ensemble, Niccolò Fabi, Nada, Calibro 35, Federico Dragogna, Clap!Clap! e altri ospiti.