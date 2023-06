Topolino continua il suo viaggio sulla Via Appia: il professor Keraulos proviene da UniSalento

LECCE - Un viaggio iniziato lo scorso 26 aprile (con il numero 3518 del settimanale) e che prosegue con il nuovo fumetto uscito ieri, 29 giugno. Quest'ultimo propone per la terza volta l'episodio intitolato "Topolino e la via della storia". Sostanzialmente, si tratta di un omaggio che il celebre Topolino sta riservando - puntata dopo puntata - alla “regina viarum”, una delle più importanti e suggestive vie consolari nel mondo romano, che collegava l'attuale capitale italiana a Brindisi.

La Via Appia, del resto, è candidata a diventare patrimonio dell’Unesco e rappresenta un bene non solo materiale, ancora visibile in alcuni tratti, ma anche dal punto di vista socio-culturale: il percorso racconta la storia dei territori che la ospitano (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) e di ogni singola persona che la percorreva per recarsi verso la porta d'Oriente (il porto di Brindisi), o viceversa in direzione Roma.

Anche il numero di ieri (3527) è firmato da Francesco Artibani e Alessandro Perina. Il primo ha curato la sceneggiatura e il soggetto. Il secondo, invece, i disegni.

Tra i personaggi dell'episodio spunta il professor Keraulos, alter ego di Giuseppe Ceraudo, docente di Topografia antica all’Università del Salento, al quale - tra l'altro - è dedicata una sezione (con intervista) all'interno del fumetto.

Per lui si tratta di un ritorno, dopo essere stato presente in “Topolino e il tesoro del legionario” (ottobre 2022) dedicato agli scavi archeologici ad Aquinum diretti dal docente.

Keraulos, nel fumetto, si trova all'altezza di Benevento ed informa Topolino - che è alla ricerca del suo amico Zapotec - circa l'esistenza della Via Traiana: la variante dell'Appia che percorreva il tracciato adriatico, non passando da Taranto, prima di giungere a Brindisi.

"Si rinnova un sogno - ha già commentato Giuseppe Ceraudo - Chi non vorrebbe essere un personaggio dei fumetti e interagire con Topolino? In questi anni ho dedicato molte mie ricerche alla via Appia e alla Traiana, ai ponti, ai miliari, alla ricostruzione dei tracciati da Benevento a Brindisi, e oggi queste due grandi strade sono candidate ufficialmente nella lista mondiale dell’Unesco. È davvero emozionante sostenere la candidatura e, attraverso il fumetto, dare valore alle mie attività di studioso. Vale per me più di un riconoscimento accademico, farà parte dei ricordi più belli della mia carriera di archeologo".

La trama

Articolata in cinque puntate totali, la vicenda ruota attorno ad un importante convegno storico che sta per tenersi a Topolinia. Il tema? La Via Appia. Topolino è impegnato e così, zaino in spalla, Pippo e il professor Zapotec , altri due storici personaggi del mondo Disney, svolgono un viaggio nel tempo con l'obiettivo di ritrovare una città scomparsa citata dal poeta Orazio in un testo misconosciuto. Ovviamente, per farlo, utilizzano un'immancabile macchina del tempo ed una mappa che hanno rinvenuto nel presente.

La gente che incontrano durante il viaggio, ovviamente, non può comprendere che loro vengono dal futuro. E così Zapotec viene letteralmente preso in ostaggio da un gruppo di briganti. Questi capiscono che il professore può portarli a scoprire qualcosa di meraviglioso e, soprattutto, intuiscono che la mappa ha delle potenzialità.

A Topolino spetterà il compito di andare in soccorso del suo amico, ma a lui e ai suoi compagni l'avventura riserverà ancora molte sorprese.