Vacanze pugliesi, Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri gustano una friseddhra

Il numero conspicuo di volti noti giunti in Puglia nel corso di questa torrida estate 2022 non cala, anzi nel mese di Agosto tende ad aumentare. Gli ultimi della serie sono due personaggi molto amati dai giovani: Damiano David, frontman dei Maneskin, e la fidanzata - l'influencer e attivista - Giorgia Soleri.

La donna - nel corso delle ultime ore - ha pubblicato alcune instagram stories sul suo profilo, in cui ha manifestato ai follower la meta delle proprie vacanze. Il tag è generico e si rivolge a tutta la regione del sud est.

Un dettaglio però tende ad avvicinare la coppia al Salento. Salemi, infatti, ha postato la foto di una friseddhra gustosa, di quelle tipiche che contraddistinguono la gastronomia della provincia di Lecce. Ecco lo scatto:

Non è la prima volta che alcuni personaggi noti si cimentano nella preparazione di questa pietanza caratteristica. Qualche settimana fa, è stato già raccontato il caso di Belén Rodriguez, che ha ricevuto una serie di critiche in merito: in quel caso, sui social, tanti follower salentini avevano scritto dei commenti per nulla benevoli nei confronti della showgirl argentina, colpevole di aver usato il termine "frisella" per un cibo che - a loro dire - non era meritevole di tale definizione.

Informazioni sulla coppia

I due stanno insieme dal 2017. Damiano, nato a Roma nel 1999, è il cantante di Maneskin. La ban è stata vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell' Eurovision song contest nel corso dello stesso anno. Il loro successo è diventato - ormai - internazionale. Si susseguono, infatti, i concerti in tutto il resto del mondo.

Giorgia, invece, ha 26 anni ed è originaria di Milano. Sulla sua biografia di instagram (dove è seguita da 663mila followe) si definisce "femminista e guastafeste". Recentemente ha scritto una raccolta di poesie intitolata "La signorina Nessuno".