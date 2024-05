Un video per promuovere le Accademie di belle arti: l'ultimo ciak con Dolcenera

LECCE - Giovedì 23 maggio è previsto a Lecce, in Piazza Duomo, l’ultimo ciak per la realizzazione del video dedicato alle tre Accademie di belle arti di Puglia: Lecce, Bari e Foggia. Il video è un vero e proprio cortometraggio dal titolo "3 accademie. Qui si coltiva la creatività", commissionato dall'assessorato Studi formazione e lavoro della Regione Puglia nonché siglato dall’assessore Sebastiano Leo e dalle tre Accademie. L'intento è per promuovere e diffondere l’attività didattica nell‘ambito delle belle arti, sostenere la creatività degli studenti pugliesi e potenziare l’alta formazione artistica sul territorio.

Il progetto ha coinvolto dodici studenti e studentesse delle tre istituzioni formative, che hanno partecipato alle riprese davanti alla macchina da presa, in quello che si presenta come un vero e proprio road movie tra le diverse province.

Testimonial d’eccezione sarà Dolcenera. Giovedì 23 la cantante originaria di Galatina sarà protagonista dell’ultimo ciak, che vedrà tutto il cast riunito nella suggestiva cornice della piazza più famosa di Lecce.

L'artista salentina divenne celebre nel 2003 con la vittoria nella sezione Giovani della 53esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Siamo tutti là fuori.

Nel video, prodotto da Cinemare, sono presenti Jessica Mariani, diplomata all’Accademia, e dodici studenti e studentesse ancora in corso, che hanno recitato nel ruolo di aspiranti videomaker: Silvia Candela, Giovanni Cannone, Giuseppe Carolla, Federica Di Gennaro, Luca Gargano, Giuseppe Mallaurino, Gianluca Mazzeo, Jacopo Pagliara, Daniele Pepe, Emanuele Semeraro, Andrea Sponsillo ed Irene Tortorella.

