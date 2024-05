"La vita che volevi": su Netflix risuona la pizzica di Consuelo Alfieri e Giuseppe Astore

NARDO' - "Pizzica di Aradeo" di Consuelo Alfieri è il brano inserito ne "La vita che volevi", la nuova fiction di Ivan Cotroneo in uscita oggi (29 maggio) su Netflix, con protagonista l'attrice Vittoria Schisano. Le riprese sono state alternate tra Napoli ed il territorio salentino.

Il brano, che appartiene alla tradizione popolare salentina e al repertorio personale dell'autrice, artista protagonista della Notte della Taranta, è presente nella nuova fiction girata a Nardò. La versione del brano è una rielaborazione dalla stessa musicista e dal violinista Giuseppe Astore,

Oltre a loro due, nel video girato in Piazza Salandra, sono stati protagonisti anche i musicisti Giacomo Contaldo, Sergio Pizza, Carlo Massarelli, Roberto Chiga, Federico Laganà e i danzatori Serena Pellegrino, Stefano Campagna, Berenice Vozza, Andrea Caracuta, Erika Giordano, Michele Pezzuto, Mihaela Coluccia, Simone Vetrugno, Serena Bologna ed Alessandro Tagliente.

“È stata una esperienza nuova e formante approcciarsi al mondo televisivo delle fiction - dichiara Consuelo Alfieri -, trovarsi immersi in un’aria di festa, con le luminarie ad impreziosire la scena, è come proiettare una realtà vissuta in tanti concerti in una nuova dimensione, allargata alla visione dei telespettatori. Sono entusiasta che la rielaborazione di un brano della tradizione, con gli innesti preziosi di Giuseppe Astore, possa aver avuto spazio in un prodotto televisivo che andrà in onda su una delle maggiori piattaforme streaming di intrattenimento e che mostra la quotidianità di una donna transgender, simile a quella di ognuno di noi”.

