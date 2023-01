Vito Fazzi, una donazione offre nuovi arredi per le classi 3.0 del polo oncologico

LECCE - Il 2023 per gli alunni delle moderne classi 3.0 della “Scuola in Ospedale” del Vito Fazzi è iniziato ufficialmente oggi (3 gennaio) con una piccola sorpresa: si è tenuta questa mattina, nelle aule ubicate presso il polo oncologico, l’iniziativa “Aci ti guida con il Cuore”, promossa dall’Automobile club Lecce con il sostegno di ACI Ready2Go, che per il quarto anno consecutivo ha scelto come beneficiario il nosocomio salentino con la donazione di sei tavoli esatondi, isole di lavoro dinamiche e moderne, arredi adeguati alle strumentazioni tecnologiche delle aule.

Alla presenza dei vertici dell’Asl e dell’Aci di Lecce, l’inaugurazione dei nuovi arredi è avvenuta con l’erogazione di un corso di educazione stradale adatto ai giovanissimi degenti, con i colori della tartaruga di TrasportAci Sicuri, una delle figure simbolo dei corsi dell’offerta formativa presente sulla piattaforma Aci Edustrada-MI (Ministero dell’Istruzione) e con gli insegnamenti interattivi dei moduli “2 Ruote Sicure”. dedicato al corretto uso della bicicletta, e “Segnaletica stradale”.

“La scuola in ospedale è una scuola dinamica e in movimento- ha dichiarato il direttore generale dell’Asl di Lecce Stefano Rossi-, attraverso l’educazione stradale si diventa bravi cittadini e, grazie alla donazione ACI, ora nelle nostre aule si dispone di un arredo che serve a mettere i piccoli studenti in relazione uno con l’altro e con tematiche come l’educazione stradale che sono alla base dell’educazione civica”.

“In un mondo ideale questi reparti non dovrebbero esistere – ha commentato il presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani- perché i bambini dovrebbero stare a casa a giocare con i loro genitori, però, in questo modo contribuiamo a far proseguire il percorso formativo dei piccoli pazienti che, così, non bloccano completamente la loro vita”.

“Questa donazione è importante non solo perché è innovativa - ha sottolineato il direttore sanitario Asl di Lecce Antonio Bray-, ma perché consente ai bambini che sono costretti alla degenza per la continuità delle cure di sentirsi più vicini al loro mondo quotidiano, a cominciare da quello scolastico, che qui non viene interrotto, e dare a loro maggiore speranza per una guarigione sempre più vicina”.

“La Scuola in ospedale è stata istituita dall’Ufficio Scolastico regionale della Puglia di concerto con l’Asl di Lecce – ha spiegato la referente del Vito Fazzi di Lecce Roberta Tornese-. proprio per garantire la continuità didattica, il diritto alla salute e il benessere psico-fisico dei piccoli pazienti per migliorare l’umanizzazione delle cure. Ringrazio di cuore l’Automobile Club Lecce per questa iniziativa”.

“La classe 3.0 è un perfetto mix di didattica, tecnologia e design – ha sottolineato il prof. Fabio Manni, coordinatore didattico della scuola. Il sapere è sempre più frammentario e trasversale, e questa tipologia si struttura risponde meglio alle linee guida dell’Oms che oltre a prevedere delle abilità di carattere pratico come cooperative learning e problem solving, mirano proprio ad un armonico sviluppo del proprio sé”.

“ACI si occupa di educazione stradale nelle scuole – ha aggiunto il Direttore dell’Automobile Club Lecce Francesca Napolitano - con un’offerta formativa che si compone di 12 corsi differenziati a seconda del target cui sono destinati e mette a disposizione dei piccoli pazienti l’impegno e le risorse per portare sessioni didattiche anche in ospedale”.