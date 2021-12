Boccia paralimpica: Asd Lupus fa incetta di medaglie al campionato interregionale "Terra d'Otranto"

LECCE - Domenica 12 dicembre ha avuto luogo il primo campionato interregionale di boccia paralimpica organizzato dalla Asd Lupus Lecce, denominato "Terra d'Otranto" in riferimento al territorio in cui si è svolto. L'evento è stato organizzato in stretta collaborazione con Fib Puglia.

Diversi sono stati gli atleti leccesi ad aver portato a casa ottimi risultati: Giuseppe Rollo e Angelo Greco, entrambi della Lupus 2014, hanno conseguito il primo posto rispettivamente per le categorie Bc1 e Bc4-Bc5.

Al secondo piazzamento del podio, invece, si sono collocati Andrea Cozza per la categoria Bc2 e Alessandro Rollo per quella Bc1, entrambi della Lupus 2014; Sabrina Rizzo, partecipante in rappresentanza della società Sannicolese, ha raggiunto il medesimo risultato per la categoria Bc4-Bc5.

Clicca qui per vedere il video delle premiazioni

Nel torneo sono emersi i valori principali dello sport come la condivisione, la gioia e il divertimento. E' stato un bellissimo esempio di inclusione ed impegno; una di quelle manifestazioni che fanno amare a pieno lo sport nella sua interezza. Inoltre, la presenza di assistenti, arbitri, e cronometristi professionali è stata fondamentale per l'oittima riuscita dell'evento; consentendo di eseguire tutte le operazioni sportive nel pieno rispetto delle normative vigenti.