Boccia paralimpica, la "Lupus 2014" protagonista in una gara nazionale a Varese

VARESE - Lo scorso 28 maggio, l'Asd Lupus 2014, società salentina attiva nel campo della boccia paralimpica, è stata protagonista nel corso di un evento sportivo svolto in Lombardia, a Varese. La gara in questione era valida nell'ambito del ranking nazionale della medesima disciplina.

Tra i partecipanti, Angelo Greco ha raggiunto il quarto posto per la categoria Bc5. E' stato secondo posto, e dunque podio - invece - per Alessandro Rollo nella sezione Bc1. Dopo aver superato l'atleta Giada Soccol in semifinale, con il risultato di 4 a 3, ha poi perso la finale contro Diego Gilli per 3 a 1.

Nella medesima categoria, Giuseppe Rollo ha raggiunto il quarto piazzamento. Nelle ultime due gare ha affrontato lo stesso Gilli e poi Giada Soccol, per un match utile a stabilire il terzo e il quarto posto.