Campionato italiano calcio balilla a squadre, piazza d’argento per il salentino Natali

LECCE - Ad un soffio dalla vittoria finale, persa per un solo goal di scarto, nell'avvincente gara conclusiva contro la compagine abruzzese del Pescara. Piazza d’argento per l’atleta gallipolino Luigi Natali, che con i compagni di squadra della formazione del Taranto, si è posizionato al secondo posto della categoria Serie A-Veterani nel Campionato italiano a squadre di calcio balilla che si è svolto nell’ultimo fine settimana a Codogno, in Lombardia.

Agonisti e amatori del calcio balilla sono tornani in campo per il Campionato italiano a squadre promosso dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali e dalla Lega italiana calcio balilla, dal 12 al 15 ottobre scorso, presso il polo fieristico della cittadina lodigiana che detiene anche il riconoscimento di Comune europeo dello sport per il 2023.

Sono stati più di 300 gli atleti, distribuiti in 40 formazioni, che si sono sfidati per la conquista dell’ambito titolo nelle cinque categorie: Serie A, Serie B, Serie C, Donne e Veterani. L’evento sportivo è stato patrocinato dal Comune di Codogno e la cerimonia di apertura ha visto anche lo svolgimento promozionale dell’incontro tra partner e istituzioni su di un campo di calcio balilla maxi, con 11 giocatori contro 11.

Da sabato spazio alla presentazione delle squadre che hanno poi preso parte al campionato Italiano a squadre, ognuna delle quali composta da 6 titolari più due riserve. Nella categoria dei Veterani la finale è stata tra le due compagini favorite della vigilia, ovvero Pescara e Taranto, terminata con il risultato di 30 a 29 per gli abruzzesi, con un solo goal di differenza. Buona la prova del veterano, Luigi Natali (reduce dalla recente affermazione estiva sempre in coppia con Fabrizio Mello, nel Torneo nazionale open di Foligno), schierato tra i titolari della squadra pugliese.

Nelle altre categorie affermazione della squadra del Napoli per la Serie A, di Milano per la Serie B, Altopascio per la Serie C, Lucca nella sezione Donne e Pescara come detto per i Veterani, con Taranto al secondo posto e Lodi al terzo.