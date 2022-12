Campionato italiano di calcio balilla, terzo posto per Mello e Natali

LECCE – La qualità e l’ardore profuso nell’ultima edizione degli assoluti del campionato italiano di calcio balilla ha innalzato il grado di difficoltà e ancora una volta gli atleti salentini hanno guadagnato un notevole piazzamento nei posti d’onore della classifica finale.

In particolare un ottimo terzo posto è stato conquistato nel doppio della categoria "Veterani" che vedeva schierati il monteronese Fabrizio Mello e il gallipolino Luigi Natali già protagonisti, nei mesi scorsi, agli Open d’Italia, ai campionati mondiali disputati a Nantes, e alla Supercoppa italiana disputata in quel di Roma.

Per loro il terzo gradino del podio al PalaErcole di Policoro per la competizione degli assoluti del nuovo campionato italiano di calcio balilla al quale hanno preso parte oltre 200 giocatori che si sono sfidati nelle categorie Pro, semi Pro e Amatori, ma anche Femminile, Veterani, Under 19, Misto ed Exclusive.

Luigi Natali in particolare, atleta in ascesa, dopo aver conquistato due primi posti nelle ultime edizioni di Santeramo in Colle e Leinì, arricchisce la sua bacheca con la medaglia per il terzo posto nel doppio, giocato sempre con Mello (nel singolo l’atleta gallipolino si è classificato invece al 4° posto).

La manifestazione è stata promossa dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con la Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla, con l’Asd Matera Sport Tradizionali e con il patrocinio di Sport e Salute Basilicata, del comitato regionale Basilicata del Coni, del Comune di Policoro, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata.