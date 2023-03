La Lupus 2014 incoronata Eccellenza sportiva per il 2022 dalla Regione Puglia

LECCE – C’è un gruppo che non si ferma e non si arrende mai. La sedia a rotelle, non un ostacolo, ma uno stimolo per superarsi. Sono i ragazzi della Lupus 2014 di Lecce, così esplosivi nella loro determinazione e talmente lanciati nella sfera agonistica, da essere stati incoronati Eccellenza sportiva per il 2022 dall’assessorato allo Sport della Regione Puglia.

I ragazzi della Lupus sono oggi ritenuti fra i maestri, in Italia, della boccia paralimpica. E non lo diciamo noi per spirito campanilistico, visto che questi giovani sono tutti della provincia di Lecce. Parlano, per loro, i risultati maturati sul campo. In tutta la nazione. Dove arrivano, fanno faville. E sono ritenuti fra gli atleti da temere e da battere. L’ultimo successo, giusto qualche mese addietro al Palaventura, con due ori, due argenti e un bronzo.

Il riconoscimento della Regione Puglia è arrivato proprio in virtù dei risultati racimolati fra 2021 e 2022 in campo nazionale. E gli atleti che compongono un gruppo sempre più affiatato, quello composto da Andrea Cozza, Alessandro Rollo, Giuseppe Rollo, Angelo Greco, Ivan Indraccolo, Deborah Giannaccari, Giancarlo Schipa e Giuseppe Calogiuri, ottengono così oggi un giusto riconoscimento, dopo anni di sforzi, con passione senza limiti, per portare avanti una disciplina relativamente nuova e che sta diventando sempre più coinvolgente. Dire che siano fra i pionieri, non sarebbe un azzardo.

Andrea Cozza, presidente della Lupus 2014, con affetto ringrazia tutti coloro, fra enti pubblici e sponsor privati, che stanno sostenendo la causa. “Permettono alla Lupus 2014 di continuare a sognare di inviare una propria rappresentanza alla conquista di più alte vette”, spiega. Vale a dire, senza troppi giri di parole: “Olimpiadi di Parigi del 2024”.

E i ragazzi ce la stanno mettendo davvero tutta. A Roma, nell’ottobre scorso, Angelo Greco s’è riconfermato vicecampione italiano nella categoria BC5, per dirne solo una. Spirito di squadra, tenacia, concentrazione e capacità di guardare lontano, oltre l'orizzonte, con entusiasmo e voglia continua di migliorarsi, sono gli ingredienti che fanno della Lupus 2014 una realtà sportiva di cui andare fieri.

La boccia paralimpica è una disciplina che sta prendendo sempre più piede. Oltre mille e 500 i tesserati, ben 172 società le sportive presenti oggi in Italia. Con la provincia di Lecce all’avanguardia per la capacità di portare avanti progetti ai massimi livelli. E allora, nessun sogno è precluso. Nemmeno quello che porta sulla strada di Parigi.