Oggi l'atleta paralimpico Oney Tapia all'evento “Magliano Sport and Community Hub”

CARMIANO - Si terrà venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17.00, presso la il cineteatro “Lumiere” sito in via VIII Settembre l’evento di presentazione di “Magliano Sport and Community Hub” progetto sostenuto Fondazione con il sud attraverso il Bando “Sport - L’importante è partecipare”. L’evento è organizzato dal Ce.F.A.S. soggetto responsabile, in collaborazione con i partner di progetto: Ambarabà Cooperativa Sociale a.r.l., ASD Nuova Atletica Copertino, ASD Rinascita Refugees, Associazione Sportiva Dilettantistica, Tennistavolo Salento, Bliss- The Evolving Path Of Yoga, Comune Di Carmiano, Griot, Gustamente Puglia, Istituto Comprensivo “G.Zimbalo” – Carmiano, Istituto Comprensivo Statale Vittorio Bodini, Rinascita Società Cooperativa Sociale, UISP Comitato Territoriale Lecce aps e con il patrocinio del Coni Comitato regionale Puglia e della Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato regionale Puglia.

Il progetto

L'evento mira a valorizzare il “Parco della scienza” di Magliano frazione di Carmiano, unico centro aggregativo e sportivo del territorio. Le attività prevedono un programma sportivo variegato mirate al coinvolgimento non solo di tutte le fasce d’età ma anche all’integrazione e alla conoscenza di attività sportive tradizionali tipiche di altre nazioni. La proposta di attività sportive si lega inoltre ad un complesso programma di animazione territoriale e di educazione a stili di vita sani, che include la notte bianca dello sport, l’istituzione di un GAS, la realizzazione di un’arena cinematografica, i campi estivi e i gruppi di cammino con raccolta rifiuti.

Con questo progetto il Parco della scienza diventerà un luogo vissuto dai cittadini e dalle cittadine di tutte le età, generando incontri, occasioni di socialità e di integrazione. “Con questo progetto il Parco della scienza diverrà un luogo vissuto dai cittadini e dalle cittadine di tutte le età, generando incontri, occasioni di socialità e di integrazione” dichiara il Sindaco di Carmiano, Avvocato Erroi, e continua “Il sottoscritto e l’amministrazione comunale tutta sono fieri di questo progetto attraverso il quale la comunità di Carmiano e Magliano potranno usufruire di servizi totalmente gratuiti destinati a tutte le fasce d’età. Un grazie particolare rivolgiamo all’Ente di formazione Ce.F.A.S. promotore del progetto in questione, di cui il nostro Comune è partner e ben lieto di collaborare per le attività che da qui in avanti verranno attuate”.

Oney Tapia

Testimonial d'eccezione, Oney Tapia (atleta paralimpico italiano, di origine cubana, specializzato nel lancio del disco e nel getto del peso), che racconterà la sua storia di superamento della disabilità attraverso lo sport ai ragazzi delle scuole elementari e medie dei comuni di Carmiano, Arnesano e Monteroni e incontrerà le associazioni sportive del territorio e le amministrazioni locali.

