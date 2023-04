Record di iscritti per la Marathon del Salento: a Ugento biker provenienti da tutt’Italia

UGENTO - Sono oltre 1.100 i biker, provenienti da tutta Italia, pronti a darsi battaglia sui suggestivi percorsi ricavati all’interno del Parco naturale regionale del litorale di Ugento, che prenderanno parte alla nuova edizione della Marathon del Salento di mountain bike, uno degli appuntamenti sportivi più attesi del Sud Italia.

La partenza è fissata per domenica 16 aprile, dal kartodromo “Pista Salentina” della marina ugentina di Torre San Giovanni, alle 9.30. Un preambolo della manifestazione si è avuto nel pomeriggio di sabato, 15 aprile, con l’inaugurazione della maratona in sella alle due ruote, sempre nel kartodromo di Torre San Giovanni.

Sono tre i percorsi previsti in calendario, con diverso livello di difficoltà, ma con i primi 18 chilometri in comune per tutti. Nel dettaglio i percorsi sono quelli per gli escursionisti (di 30 km), del granfondo (di 50 km) e della Marathon (di 65 km).

La X edizione della Marathon del Salento, organizzata da Mtb Casarano e Terra Russa,rientra nel circuito interregionale “Trofei dei parchi naturali”, che si svolge in dieci tappe organizzate in altrettanti aree naturalistiche italiane. Da quest’anno, inoltre, la marathon salentina rientra nel Challenge Mtb Puglia.

“Due settimane prima della scadenza dei termini” dice Luca Orsini, vicepresidente della Mtb Casarano, “siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni, in quanto avevamo già raggiunto il limite massimo di iscritti. Lo scorso anno, ci eravamo fermati a 1.024, che avevano fatto della Marathon la competizione con il maggior numero di partenti del Centro-Sud Italia”.

“Quest’anno abbiamo raggiunto quota 1.150. Se ciò è stato possibile, è grazie all’impegno di tutti. Noi siamo pronti e siamo convinti che sarà un bellissimo evento, all’insegna dello sport. Ringrazio tutti gli iscritti e le loro squadre, che ci hanno dato fiducia. Auguriamo a tutti loro di godersi la permanenza nel Salento”.

Fiore all’occhiello della competizione, il connubio con il trofeo Prestigio, a ulteriore conferma dell’altissimo livello raggiunto ormai dalla manifestazione sportiva. Anche quest’anno, infatti, la gara è stata insignita del celebre e ambito scudetto e sarà valida ai fini della vittoria del Trofeo Prestigio della rivista Mtb Magazine.

Ogni partecipante avrà un ricco pacco gara, contenente la maglia celebrativa del decennale della competizione, realizzata da Alè, marchio di livello internazionale del ciclismo, e altri gadget.

Lo sforzo profuso dagli organizzatori è stato ampiamente ricambiato dal numero di iscritti, tra i quali non mancano biker di squadre di prim’ordine nel panorama nazionale, come Torpedo e Taddei. Per ulteriori informazioni, consultare il sito marathondelsalento.it.