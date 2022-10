Novoli, domenica la 36esima edizione della gara podistica stracittadina

NOVOLI - Domenica 23 ottobre si svolgerà a Novoli la gara podistica “XXXVI^ Stracittadina Novolese”, su un percorso omologato di 10 km che partirà alle 9.30 da Piazza Regina Margherita. La competizione rientra nella 14esima prova circuito Salento Tour 2022.

Ad affiancare la gara podistica ufficiale ci sarà “Corri Scuola 2022”, la manifestazione per i più piccoli che vedrà la partecipazione di circa 80 bambini della scuola elementare e media e si snoderà per le vie della città; partendo da via Umberto I (senso contrario) fino ad arrivare all’angolo Kolors, svolta a sinistra per via Carmelo Arcuti, incrocio Sud-Est Cafè, svolta a sinistra per via Sant'Antonio, incrocio piazza Aldo Moro, svolta a sinistra, prima di raggiungere l’arrivo.

“L’amministrazione comunale - dichiara il sindaco di Novoli, Marco De Luca - riconosce alla manifestazione una importante finalità aggregativa e sociale e per questo motivo ha deciso di contribuire fattivamente con un piccolo contributo e mettendo a disposizione gli spazi del mercato coperto. Da Sindaco, ne sono particolarmente felice perché sono un donatore Avis e sostengo con convinzione le attività dell’associazione. Mi auguro che questo evento possa contribuire collateralmente a sensibilizzare i cittadini nei confronti della donazione del sangue, che ritengo essere uno dei gesti più generosi, altruisti e disinteressati”.

"La manifestazione ha raggiunto già 650 iscrizioni - aggiunge Sandro Ruggio, consigliere comunale con delega allo sport - un numero davvero ragguardevole. Abbiamo coinvolto anche le scuole e gli studenti, convinti che sia fondamentale avvicinare i giovani allo sport, salutare sia per trasmettere i suoi principi, sia per combattere cattive abitudini come la sedentarietà e problemi di salute come l'obesità. Da donatore Avis, infine, ritengo importante trasmettere in generale i valori della condivisione, dell'altruismo, della disponibilità nei confronti del prossimo".

La XXXVI^ Stracittadina Novolese è organizzata da ASD A.V.I.S. Sport Novoli, in collaborazione con il Comune di Novoli, Regione Puglia, Consorzio Valle della Cupa, A.V.I.S. Novoli, CONI, Federazione Italiana di Atletica Leggera. La manifestazione “Corri Scuola”, invece, è organizzata da A.V.I.S. Novoli in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Novoli.