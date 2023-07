Basket in carrozzina: nuovo direttivo in casa Lupiae Team Salento

LECCE - Al termine dell'assemblea annuale in casa Lupiae Team Salento il presidente Simone Spedicato, in carica da ben sette anni, ha passato il testimone a Gianni Landi.

La società gialloblù infatti di recente ha varato un direttivo tutto nuovo, composto per l'appunto dal neo Presidente Gianni Landi, dal nuovo vice Presidente Andrea Calò, dal neo Segretario Quintino De Nuccio e dai consiglieri Gabriele Carichino e Angelo Bottazzo.

Le prime parole dei neo eletti sono state di ringraziamento per il direttivo uscente per i risultati brillanti ottenuti nel tempo, con i bilanci a posto ed i risultati sportivi di rilievo, come testimoniano i play off raggiunti negli ultimi tre anni, con due finali disputate per tentare il salto di categoria, nonché, tra gli altri, il premio per l'Eccellenza Sportiva, riconosciuto recentemente dalla Regione Puglia.

“L'obiettivo della Società - dichiara il neo presidente - non cambierà, con la volontà di confermarsi realtà sportiva e sociale, quale punto di riferimento per il territorio. A tutti, buon lavoro”