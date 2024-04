Successo in gara uno, ora Lupiae tenta l’impresa a Formello

LECCE - Parte col botto la semifinale playoff per la Margy Lupiae Team Salento: la formazione del presidente Gianni Landi, infatti, ottiene una bellissima vittoria casalinga nella gara di andata della semifinale degli spareggi promozione ed ora si presenterà nel weekend a Formello, in casa della Lazio, pronta a cercare di mantenere in vita il sogno serie A.

63-58 il punteggio in favore di Andrea Calò e soci che, di fatto, hanno inflitto la prima sconfitta stagionale alla formazione capitolina, che aveva chiuso il proprio girone da imbattuta e godeva quindi dei favori del pronostico.

È stata una partita bellissima e tiratissima, sempre aperta, che i laziali hanno provato ad indirizzare a proprio favore in apertura, subendo, poi, il ritorno del “lupi” salentini, capaci di portarsi addirittura a +11. Poi, come in un film d’azione, ecco la rimonta laziale fino al -1.

Trascinata proprio da Calò e da Bottazzo, autori rispettivamente di 25 e 20 punti, la Lupiae ha tirato fuori gli artigli, ritrovando un margine rassicurante e chiudendo con il 63-58 finale.

Questi i tabellini:

Lupiae Team Salento Margy: Di Blasio 4; De Nuccio; Longo G.; Stella 6; Pandelli; Carichino; Genchi 2; Calò 25; Coi; Bottazzo 20; Bozzicolonna; Guarascio 6. All. Calò

S.S. Lazio: Ciciou 7; Paggi C. 11; Bundzins 7; Pellegrini A. 29; Cimarelli 4; Marzioli; Donatore; Dygesi; Pellegrini G.; All. Paggi.

Appuntamento per gara -2 a Formello il 27 aprile.

Eventuale gara – 3 domenica 28 aprile.

