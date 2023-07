Serie A2, il Toro batte un colpo nel pitturato: grande colpo del Nardò Basket

Nardò Basket comunica dal proprio sito ufficiale di aver raggiunto l'accordo per la firma del contratto di Antonio Iannuzzi, centro classe 1991, 207cm per 103kg.

Cresciuto tra le giovanili di Avellino e Siena, Iannuzzi, veterano delle categorie di vertice italiane, vanta ben quattro stagioni in Serie A con le maglie di Capo D'Orlando, Brindisi, Varese e Torino, dove conquista una Coppa Italia nel 2018.

Per il classe '91, apparizioni importanti anche a livello europeo, avendo disputato la Eurocup, la Europe Cup e la Champions League.

Nella stagione 2020-2021 arricchisce la sua bacheca personale vincendo la Coppa Italia LNP e conquistando la massima serie con Napoli. Nell'ultima annata, 11 presenze in maglia JuviCremona prima di fare ritorno a Mantova, dove chiude la stagione con 10 punti e 9 rimbalzi in 26 minuti di media a partita.

Un grande colpo per il Toro che riempie il pitturato con spessore ed esperienza. Anche Iannuzzi è stato già in passato allenato da coach Di Carlo, a Capo D'Orlando e a Mantova.

Iannuzzi è il terzo colpo di questa sessione di basket mercato, per Nardò, dopo quelli già annunciati di Matteo Ferrara in uscita dalla Stella Azzurra Roma e di Lorenzo Maspero approdato in Puglia da Treviglio.

“Sicuramente sono molto contento di aver firmato per Nardò - afferma Antonio Iannuzzi - e aver ritrovato sia coach Gennaro che alcuni compagni come Ferrara e Maspero. Non vedo l’ora di iniziare e metterci alla prova come squadra in questo campionato”.