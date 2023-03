Basket in carrozzina, per il terzo anno di fila Lupiae Team Salento ai playoff

LECCE - Per il terzo anno consecutivo la Lupiae Team Salento si qualifica ai playoff del campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina.

Questa mattina, infatti, i ragazzi di coach Andrea Calò, alla guida dei gialloblu da ben cinque anni, nel corso della sfida spareggio con il Palermo si sono imposti con il punteggio di 76-32 staccando matematicamente il biglietto per la fase finale: in palio c’è la Serie A.

Un risultato che arriva a ridosso di un importante e prestigioso riconoscimento questa volta da parte della Regione Puglia, assessorato allo Sport per Tutti, che nel valutare l’impegno sportivo e sociale della società leccese di basket in carrozzina, presieduta dal presidente-giocatore Simone Spedicato, ha premiato la Lupiae Team Salento come “Eccellenza Sportiva 2022”.

“Meglio di così non potevamo iniziare questa seconda parte del girone - dichiara Simone Spedicato, presidente-giocatore della Lupiae Team Salento -. Un traguardo raggiunto in campo, e quest’anno non era scontato, e nelle nostre attività per il sociale con le tante iniziative messe in azione oltre il rettangolo di gioco. A tal proposito voglio ringraziare, a nome di tutta la società, l’assessorato allo Sport della Regione Puglia sempre attento a seguire e sostenere le meritevoli realtà sportive pugliesi. Onorati di questo riconoscimento “Eccellenza sportiva 2022” che ora sarà cucito sulla nostra divisa ufficiale e che per noi avrà un valore quanto uno scudetto”.