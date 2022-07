Alessandro Carrozza resterà alla guida del Città di Gallipoli

Dopo aver praticamente dominato il girone B del campionato di Promozione conquistato il primo posto con ben 70 punti (23 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte), il Città di Gallipoli si appresta ad affrontare la sua avventura in Eccellenza. E lo farà potendo contare ancora sul proprio condottiero, l'allenatore Alessandro Carrozza: la società giallorossa ha infatti annunciato la conferma del classe 1982 che aveva preso la guida della squadra proprio un anno fa, a seguito del ritiro da calciatore (la sua ultima squadra è stata proprio il Città di Gallipoli). Insomma, il club salentino ha messo il primo importante mattoncino per il 2022/2023, l'obiettivo come preannunciato dal presidente Vincenzo Carrozza qualche settimana fa è quello di ripartire da un buon blocco che ha conquistato il salto di categoria.

Città di Gallipoli, confermato Alessandro Carrozza: "Lavoreremo per farci trovare pronti"

Tramite una nota pubblicata sulla pagina Facebook dal Città di Gallipoli, mister Carrozza si è detto pronto per il prossimo campionato, che sarà piuttosto competitivo: “Dopo quanto fatto nella passata annata vi era la voglia di continuare insieme stimolati da quello che sarà certamente un campionato ostico e colmo di insidie. Il nostro obbiettivo sarà quello di ben figurare in un torneo nuovo per tutti noi. Conosciamo le difficoltà che l’Eccellenza può riservarci, ma, dal canto nostro lavoreremo per farci trovare pronti”.