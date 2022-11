Ambizione e vivacità offensiva: l'Ugento è pronto per il big match contro il Città di Gallipoli

Dietro al Città di Gallipoli padrone del girone B del campionato di Eccellenza, c'è un altra compagine leccese: si tratta dell'ambizioso Ugento guidato da Andrea Salvadore, distante soltanto tre lunghezze dalla capolista e autore di un ruolino di marcia da incorniciare. Finora l'Ugento ha conquistato ben 21 punti al netto di 7 vittorie e 2 sconfitte, di cui una arrivata a tavolino per 3-0 contro l'Avetrana decretata dal Giudice Sportivo (la posizione del calciatore Giuseppe Imperato era irregolare relativamente alla partita in oggetto). Insomma, la seconda forza del campionato si prepara al meglio per lo scontro al vertice di domenica 20 novembre contro il Città di Gallipoli, con inizio fissato per le 14:30.

Reduce dalla roboante vittoria per 7-1 contro l'Arboris Belli, l'Ugento finora ha messo a segno 22 gol (secondo miglior attacco del girone) e ne ha subiti 10; al momento il miglior marcatore della squadra è il centrocampista classe 2001 Thiago Munoz, autore di 6 reti.