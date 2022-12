Amichevole contro l’Udinese: Lecce vivace, ma vincono i bianconeri

UDINE - Il ritorno in campo per una partita “vera”, dopo le sgambate in famiglia contro la formazione Primavera e il test congiunto contro il Parabita, non sorride alla formazione di Marco Baroni sconfitta per due reti a zero nell’amichevole a porte chiuse disputata nel pomeriggio al Dacia Arena contro l’Udinese.

Un risultato che non fa molto testo in una sfida nella quale entrambi gli allenatori delle due compagini hanno potuto trarre buone indicazioni in vista della ripresa del campionato, ad inizio gennaio, dopo la lunga sosta dettata dai campionati del Mondo recentemente conclusi in Qatar.

L’Udinese di mister Sottil, si è imposta con un goal per tempo, grazie alle marcature di Beto e Perez, ma la formazione giallorossa si è dimostrata comunque alquanto vivace soprattutto in avvio del match, prima di subire la rete del vantaggio friulano. L’estremo bianconero Silvestri è stato attento e pronto a neutralizzare le prime minacce portate da Lecce sull’asse Strefezza-Di Francesco.

Dopo un primo acuto di Beto al 23esimo i padroni di casa hanno trovato la rete del vantaggio grazie all’attaccante portoghese che, sfruttando un suggerimento di Success, ha agganciato la sfera e superato Bleve con un preciso diagonale. Qualche minuto più tardi il tecnico leccese Baroni è stato costretto a sostituire Pongracic, per un problema fisico, inserendo al suo posto Baschirotto che con gli altri tre partecipanti allo stage della Nazionale (Falcone, Gallo e Colombo) era stato destinato in panchina.

Ad inizio della ripresa l’Udinese ha realizzato subito il raddoppio con un colpo di testa di Perez sugli sviluppi di un calcio di punizione dal vertice destro. I friulani si rendono ancora pericolosi con Ebosele e soprattutto Bijol, che scheggia la traversa.

Il Lecce non sfigura, ma si rende pericoloso solo nella parte finale della gara con Voelkerling (subentrato a Ceesay) con un tiro respinto con i pugni da Silvestri. I giallorossi trovano anche la rete per accorciare le distanze con Oudin, ma l’azione viene annullata per un fuorigioco dello stesso attaccante giallorosso.

Il match si è quindi concluso con la vittoria della squadra di Sottil. Per mister Baroni la sua squadra“ha fatto del buon gioco ed ha corso molto e questo è l’aspetto più importante al di là del risultato. Dopo un lungo periodo di allenamenti intensi ci stiamo preparando al meglio per arrivare bene alla ripresa del campionato e alla sfida contro la Lazio, riprendendo quel cammino di risultati utili consecutivi prima della sosta. Anche la sfida di oggi ha dimostrato come a certi livelli ogni minima distrazione può essere punita dagli avversari”.

Banda e Rodriguez sebbene convocati, non hanno preso parte all'amichevole e hanno svolto un lavoro personalizzato. I giallorossi sono scesi in campo con il lutto al braccio per ricordare Antonio Lillo, storico collaboratore del settore giovanile del Lecce, scomparso nelle scorse ore.

Il Lecce dopo la pausa natalizia tornerà in campo mercoledì, 28 dicembre, alle 14,30 al Via del Mare per un’altra amichevole internazionale contro il Nk Varazdin, squadra del massimo campionato croato, attualmente quinta in classifica, il cui vicepresidente è l'ex giallorosso Davor Vugrinec. Un nuovo test probante in vista della ripresa del campionato del 4 gennaio in casa contro la Lazio.

Il tabellino: Udinese-Lecce 2-0

Marcatori: 23'pt Beto, 6'st Perez

Udinese: Silvestri (35'st Piana), Becao (1'st Perez), Bijol, Ebosse (35'st Buta), Ehizibue (19'st Nuytinck), Lovric (24'st Pafundi), Walace (35'st Guessand), Makengo (1'st Jajalo), Ebosele, Beto (36'st Semedo), Success (19'st Nestorovski). A disposizione: Padelli, Udogie, Samardzic, Russo, Castagnaviz. Allenatore: A. Sottil

Lecce: Bleve (31'st Brancolini), Gendrey (31'st Lemmens), Pongracic (39'pt Baschirotto), Umtiti (30'st Tuia), Pezzella (31'st Gallo), Blin (31'st Björkengren), Hjulmand, Gonzalez (20'st Askildsen), Strefezza (20'st Oudin), Ceesay (20'st Voelkerling), Di Francesco (31'st Listkowski). A disposizione: Falcone, Cetin, Colombo, Corfitzen. Allenatore: M. Baroni

Arbitro: Minelli di Varese

Ammoniti: 15'pt Pongracic, 35'pt Bijol, 8'st Ebosele