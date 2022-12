Amichevole a Parabita: il Lecce ne fa nove, tripletta di Ceesay

PARABITA - Finisce 9 a 1 per il Lecce l'amichevole disputata contro la Soccer Dream Parabita all'Heffort Sport Village. Nel primo tempo Baroni ha schierato Bleve in porta; Lemmens, Pongracic, Hasic e Pezzella in difesa; Helgason, Bjorkengren e Askildsen a centrocampo; Oudin, Persson Voelkerling e Rodriguez in attacco. La frazione è terminata con quattro gol di scarto: a segno Askildsen, Rodriguez e Oudin con una doppietta.

Nel secondo tempo sono scesi in campo Bleve (dal 55' Brancolini); Lemmens, Pongracic (63' Pascalau), Hasic, e Pezzella (70' Dorgu); Helgason (63' Samek), Bjorkengren (63' Berisha), Askildsen, (63' Vulturar): Oudin, Ceesay e Listkowski. A referto la doppietta di Hasic e la tripletta di Ceesay. L'allenatore dei salentini ha quindi voluto dare spazio a chi ha ancora qualche margine da recuperare, in termini di condizione fisica, rispetto al livello medio, ad alcuni ragazzi della Primavera che, magari il prossimo anno, potrebbero entrare più stabilmente nel giro della prima squadra e a chi, come Bjorkengren, potrebbe trovare un'altra squadra nella sessione di mercato di gennaio.

Va considerato che in mattinata Hjulmand e compagni avevano svolto un allenamento ad Acaya. Coloro che poi non hanno preso parte al test match hanno fatto una seduta in palestra. Bistrovic e Dermaku hanno lavorato ancora in differenziato. La prossima amichevole si giocherà il 23 dicembre a Udine contro i bianconeri di Sottil. La ripresa del campionato è fissata per il 4 gennaio quando il Lecce affronterà in casa la Lazio.