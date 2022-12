Contro il Varazdin due lampi di Gonzalez: il campionato è vicino

LECCE - Davanti a circa 6mila spettatori, di cui 1.400 ragazzi delle scuole calcio, il Lecce vince 2 a 0 contro il Varazdin, squadra croata di cui è dirigente Davor Vugrinec, per due stagioni e mezzo in forza al club salentino con il quale ha collezionato 78 presenze in gare ufficiali e 24 gol.

Nell'occasione il presidente Saverio Sticchi Damiani lo ha omaggiato con la maglia numero 7, con la quale l'ex attaccante ha salutato il pubblico spingendosi fin sotto la Curva Nord: i tifosi gli hanno tributato un lungo applauso.

“Sono ancora molto emozionato, non tornavo a Lecce da 20 anni - ha poi detto in sala stampa -. Voglio dire grazie al mio amico Saverio Sticchi Damiani per avermi dato la gioia di poter salutare i tifosi. Ho ancora il ricordo di quelle partite giocate con il Lecce. Qui ho vissuto gli anni migliori della mia vita calcistica, dopo sono stato convocato anche in Nazionale, ho fatto il Mondiale nel 2002. Ho ritrovato l’ambiente che avevo lasciato. Corvino, che mi ha portato a Lecce, sta facendo ottimo lavoro. Spero che la squadra rimanga in serie A, sarebbe importante per i giovani e per tutto il Salento”. In chiusura di intervento Vugrinec ha detto, per quanto riguarda il Lecce del presente, di aver visto una squadra con molto potenziale e di aver apprezzato le qualità di Gonzalez.

Sull'andamento del match non c'è da dire molto: il Varazdin, che naviga a metà classifica nel proprio campionato (dieci le squadre che lo compongono), riprenderà gli impegni agonistici il 18 gennaio ed è quindi più indietro nella preparazione. Alcune discrete individualità si sono viste - è il caso di Teklic -, ma di fatto l'unico tiro verso la porta di Falcone è arrivato al 77' con il subentrato Peric.

Il Lecce è, invece, a una settimana dalla ripresa del torneo (mercoledì prossimo affronterà la Lazio) e, infatti, ha mostrato una condizione decisamente migliore degli avversari. Per i ragazzi di Baroni un'altra occasione per ritrovare il ritmo partita dopo l'amichevole disputata a Udine venerdì scorso.

I gol portano entrambi la firma di Gonzalez: a segno di testa al 7' e con un bel tiro dal limite dell'area al 16', il giovane catalano ha poi lasciato il campo al 36' a causa dei postumi di un fallo subito in precedenza e per il quale era stato soccorso dai sanitari del club salentino. La sensazione (confermata anche nel post partita da Falcone in sala stampa) è che non si sia trattato di nulla di grave.

Da segnalare anche la consegna al direttore dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, di una maglia celebrativa per le 600 partite in serie A nel corso della sua carriera tra Lecce, Fiorentina e Bologna. Il traguardo è stato tagliato in occasione della quinta giornata di campionato (Torino-Lecce).

Il tabellino di Lecce-Nk Varazdin 2 a 0

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (75’ Lemmens); Baschirotto (46’ Tuia), Umtiti, Gallo (75’ Pezzella); Blin (75’ Bjorkengren), Hjulmand (cap.) (75’ Listkowski), Gonzalez (36’ Askildsen); Strefezza (60’ Oudin), Colombo (Voelkerling), Di Francesco (Rodriguez). A disposizione: Bleve, Brancolini, Samooja, Cetin, Ceesay. Allenatore: Baroni

NK VARAZDIN (4-2-3-1): Radosevic (67’ Bulat), Stanic (46’ Urata), Stolnik (46’ Jelenic), Ba (67’ Mitrovski), Kolaric (88’ Ovricek); Puclin (67’ Lusavec), Pilj (67’ Skaricic); Herrera (46’ Peric), Teklic (88’ Tezak), Sego (46’ Elezi); Brodic (46’ Banovec). A disposizione: Pellumbi. Allenatore: Kovacevic

Marcatori: 7’ e 16’ Gonzalez

Arbitro: Pezzuto; assistenti: Cipressa e Politi.

Spettatori: 4.268 e 1400 ragazzi delle scuole calcio