Anticipo Racale-Ugento, Gallipoli contro il Martina

LECCE – Nuovo weekend di Eccellenza pugliese che avrà inizio nella giornata odierna nel girone B, con il derby tra Racale e Ugento anticipato ad oggi con calcio d’inizio previsto per le ore 15. In campo domenica, invece, il Gallipoli contro la capolista Martina, mentre Toma Maglie e De Cagna Otranto avranno due gare alla portata rispettivamente contro Massafra e Mola.

Ugento e Racale per il successo, Gallipoli per il rilancio

Entrambe reduci da un successo, Atletico Racale e Ugento nella sfida odierna si giocano una fetta importante del loro futuro. Se i padroni di casa hanno ritrovato il successo della settimana scorsa contro il Sava trionfando per 3-1, gli ospiti sette giorni fa hanno ritrovato il successo contro il Castellaneta rilanciandosi in solitaria in seconda piazza a 35 punti. Per i biancazzurri i soli 15 punti raccolti valgono una posizione in griglia play out, a sole cinque lunghezze dalla zona franca.

Dopo la disfatta di Mola per 3-2, il Gallipoli del tecnico Max Oliva andrà alla ricerca dei tre punti contro la capolista Martina. Una sfida fondamentale per tentare di rincorrere il secondo posto occupato dall’Ugento, contro una formazione che arriva da una sconfitta e può considerarsi in crisi: in settimana ha perso anche la finale di coppa Italia contro il Barletta (1-0, ndr).

Sfide alla portata per Maglie Otranto

A una settimana dal pari contro il Ginosa, il Toma Maglie è pronto a rilanciarsi contro il Massafra. Una sfida a tinte giallorosse con i salentini che grazie a 30 punti siedono in quinta piazza a pari merito con l’Otranto. Invece, il Massafra dopo una serie di risultati favorevoli, per ultimo il pari per 1-1 contro il Grottaglie, ora si accomoda in griglia play out con all’attivo 18 punti – due in meno rispetto alla zona salvezza.

Rilanciatosi grazie a un buon inizio di 2022 nonostante le tante difficoltà legate al ridimensionamento della rosa, il De Cagna Otranto che la settimana scorsa ha pareggiato per 1-1 contro l’Ostuni in trasferta, nella giornata di domani ospiterà la Virtus Mola. Squadra, quest’ultima, reduce dal successo sul Gallipoli in rimonta per 3-2, siede in penultima piazza con soli 16 punti all’attivo.