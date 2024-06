Atletico Racale, l'Under 14 cade contro l'Uniti per Cerignola nella finale del campionato regionale

Sfuma all'ultimo atto il sogno della formazione Under 14 dell'Atletico Racale di vincere il campionato regionale di categoria. Presso il campo comunale dell'Amicizia di Capurso i biancazzurri sono stati sconfitti per 2-1.

Nel primo tempo si è sviluppata una situazione di pareggio, con l'Uniti per Cerignola andato a segno grazie a Maggio e Bah a realizzare la marcatura dei salentini; Clemente, nel secondo tempo, ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della squadra foggiana. "Un plauso al nostro entourage per il risultato ottenuto in un campionato regionale a cui hanno partecipato ben 260 squadre -si legge in una nota ufficiale pubblicata dall'Atletico Racale sulla propria pagina Facebook-Onorati per il grande risultato ottenuto".