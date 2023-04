Atletico Racale, per il match con l'Atletico Tricase biglietti in vendita a 3 euro

Cresce l'attesa in casa Atletico Racale per l'ultima giornata del campionato di Promozione Pugliese, girone B, in programma domenica 16 aprile allo stadio Barsuto (ore 16:30). Nel derby leccese contro l'Atletico Tricase basterà ottenere un pareggio per compiere il salto in Eccellenza: la distanza dal Brilla Campi secondo in classifica, al momento, è di tre punti (58 contro 55). La società per l'occasione ha chiamato a raccolta i tifosi per questo appuntamento fondamentale mettendo in vendita i biglietti al costo di tre euro, come reso noto tramite un comunicato ufficiale.