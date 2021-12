Big match per Taurisano e Novoli, il Gallipoli ospita il Tricase

LECCE – Al via nella giornata di domani, domenica, l’ultimo turno del campionato di Promozione pugliese, girone B. Di scena tre derby, big match in trasferta per Taurisano e Novoli, sfida esterna anche per il Leverano. Rinviata Avetrana-Capo di Leuca, per via della positività al covid di alcuni tesserati della società gialloblu – secondo turno di stop dopo il rinvio a data da destinarsi della gara contro lo Spartan della scorsa domenica -. Calcio d’inizio fissato alle 14:30, eccezion fatta per il Città di Gallipoli che comincerà alle 15:30, mentre il Leverano alle 17:30.

Leverano e Taurisano nel Tarantino, Novoli ospite del Locorotondo

Al secondo posto con 23 punti all’attivo e reduce dalla prima sconfitta in campionato contro la capolista Gallipoli, il Taurisano in trasferta contro il Talsano andrà alla ricerca del riscatto. Un risultato, quello di domenica scorsa contro il giallorossi, arrivato al culmine di un periodo segnato da quattro pareggi consecutivi che avevano allentato la rincorsa alla vetta, ormai distante dieci lunghezze. Non segnano da ben quattro gare, altro fattore da considerare in vista dello scontro diretto contro i tarantini, anch’essi reduci da un periodo poco favorevole nel corso del quale hanno vinto due gare delle ultime quattro. Con 19 punti occupano il quinto posto.

Sfida chiave per il Leverano che contro lo Spartan, penultima forza del torneo, potrà conquistare il terzo posto al termine del girone d’andata. Reduce da ben tre successi nell’ultimo mese, di cui il 3-2 in rimonta di sette giorni fa contro la Virtus Locorotondo, si candida a rivestire un ruolo da assoluta protagonista anche nel girone di ritorno. Per farlo saranno necessari i tre punti contro lo Spartan, fermo domenica scorsa per il rinvio del match contro il Capo di Leuca, e con soli 10 punti ottenuti fin qui.

Il Novoli è ormai una formazione d’alta classifica, e dovrà confermare questa etichetta guadagnata nel corso degli ultimi mesi contro la Virtus Locortondo. I rossoblù con 20 punti all’attivo e reduci da tre successi di fila si trovano per la prima volta in stagione al quarto posto, con cinque lunghezze di vantaggio sui baresi. Affronteranno una formazione in crisi per le ultime sconfitte, con Spartan e Leverano, consapevoli che un successo potrebbe tener lontane le dirette concorrenti e bissare i play off.

Derby per Città di Gallipoli, Melendugno e Galatina

Sfida di cartello al “Bianco” tra la capolista Città di Gallipoli e l’Atletico Tricase. Derby dai riscontri storici che mette di fronte due importanti piazze, con i giallorossi che grazie a una sola sconfitta e ben undici successi si trovano in solitaria in vetta con 33 punti. Discorso totalmente differente per l’Atletico Tricase che, dopo un buon inizio di campionato, vive di alti e bassi e ora lotta per mantenere la categoria. Con 15 punti all’attivo, vanta due lunghezze di vantaggio sui play out, mentre dista quattro punti dalla zona play off.

Derby in chiave salvezza tra Brilla Campi e Melendugno, senza dubbio le due formazioni della zona rossa più in forma. I giallorossi arrivano alla sfida forti di tre risultati utili, e dopo la prima vittoria di stagione di due domeniche fa contro il Tricase, nello scorso turno di sono confermati contro il Galatina. Abbandonato l’ultimo posto con 10 punti all’attivo, dovranno cercare di imporsi anche sul Melendugno per concludere nel migliore dei modi il girone d’andata. I biancorossi con 12 punti e all’undicesimo posto hanno perso una sola gara nelle ultime sei uscite, vincendo domenica scorsa contro il Talsano.

Altro derby in ottica salvezza sarà quello tra Veglie e Galatina. I biancazzurri, momentaneamente fuori dalla griglia play out, hanno racimolato nell’ultimo mese solo quattro dei 13 punti totali – vittoria sul Melendugno e pari contro il Taurisano -. A pari merito e nella prima posizione valida per gli spareggi i bianconeri che, dopo un discreto rendimento dalla metà del campionato, hanno perso punti importanti negli ultimi turni uscendo sconfitti dalle sfide salvezza contro Melendugno e Brilla Campi.