Brilla Campi, in programma per la prossima settimana un open day per il settore giovanile

Il Brilla Campi ha reso nota la data del prossimo open day dedicato al settore giovanile. La società giallorossa ha fissato l'appuntamento per mercoledì 10 luglio, presso centro sportivo Salento Villa Convento, alle ore 17:30.

L'open day è dedicato alle categorie Under 19 (calciatori nati nel 2006 e nel 2007), Under 17 (nati nel 2008 e nel 2009) e Under 15 (nati nel 2010 e nel 2011). Per partecipare sarà necessario compilare il modulo di iscrizione, presentando un certificato medico e l'eventuale nulla osta della società di appartenenza; ulteriori informazioni sul ">post pubblicato sulla pagina del settore giovanile del Brilla Campi.