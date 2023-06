Brilla Campi, previsto un raduno selettivo per il 23 giugno: i dettagli

Il Brilla Campi organizza un raduno selettivo per la stagione 2023/2024. Le categorie interessate sono la Juniores Regionale, per la quale potranno candidarsi calciatori nati nel 2005 e nel 2006, e gli Allievi Under 17 (calciatori nati nel 2007 e nel 2008: il raduno si svolgerà venerdì 23 giugno presso il Centro Sportivo Greco di Villa Convento alle ore 16:30, e saranno presenti i tecnici Roberto Calabrese e Angelo De Santis. Per potersi candidare bisognerà compilare il modulo di iscrizione e presentare un ceritificato medico in corso di validità e l'eventuale nulla osta della società di appartenenza. Tutte le info sono riportate QUI.