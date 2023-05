Brilla Campi-Taurisano: il bilancio dei match di regular season

Brilla Campi-Taurisano sarà la finale playoff del girone B del campionato di Promozione pugliese. Le due formazioni si affronteranno in gara secca allo stadio Mazzotta domenica 7 maggio. I giallorossi hanno saltato il primo turno per via del distacco di ben 18 punti dal Copertino quinto in classifica, mentre i granata hanno dovuto affrontare il Mesagne battendolo 1-0 domenica scorsa.

Il bilancio degli scontri diretti in regular season è a favore del Taurisano. La partita di andata, che si è svolta domenica 27 novembre al Mazzotta, è terminata 0-0, mentre allo stadio Perrotta, il 26 marzo, il Taurisano ha avuto la meglio sul Brilla Cmapi per 1-0 grazie alla rete di Castrì (57').