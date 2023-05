Brilla Campi-Taurisano, le info sulla prevendita dei biglietti

Domenica 7 maggio andrà in scena la finale playoff del girone B del campionato di Promozione pugliese tra Brilla Campi e Taurisano. Il match si disputerà allo stadio Mazzotta, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00. La società giallorossa ha reso note le disposizioni per la gara: il costo dei tagliandi ammonta a 5 euro per gli uomini, mentre è previsto l'ingresso gratuito per le donne e i minori di 18 anni; sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso presso la sede societaria a Campi Salentina, in via piazza Libertù numero 54, precisamente venerdì 5 Maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:30. Inoltre, il botteghino del Mazzotta sarà aperto domenica alle ore 15:15. Non saranno validi, come comunicato dallo stesso Brilla Campi, accrediti o biglietti omaggio.