Calciomercato Eccellenza, Maglie: ufficializzato l'ingaggio di Lorenzo Falzetta

Rinforzo a centrocampo per il Maglie, che ha ufficializzato l'ingaggio del jolly Lorenzo Falzetta: il classe 2000 ha già fatto il suo esordio nel derby leccese contro l'Otranto, pareggiato per 1-1, nel quale però ha rimediato un doppio giallo e quindi un'espulsione che gli farà saltare la prossima partita.

In grando di giocare anche su entrambe le fasce, Falzetta è cresciuto nelle giovanili del Crotone e nella passata stagione ha militato nel Tre Fiori, formazione del campionato del San Marino, totalizzando 32 presenze, 3 gol e 3 assist; lunga la sua militanza in Serie D: dal 2019 al 2022 ha vestito le maglie di Francavilla in Sinni, Rende, Roccella, Brindisi e Nereto con un bottino di 62 apparizioni e 2 gol.

Un rinforzo di rilievo e di esperienza per il Maglie, che dopo quattro giornate del girone B del campionato di Eccellenza pugliese ha raccolto 5 punti (una vittoria, due pareggi e una sconfitta).