Leverano, confermato il difensore Gianmarco Pasculli

Inizia a carburare il mercato del Leverano, che negli scorsi giorni ha annunciato l'ingaggio del portiere Alfonso Bruno. La società bianconera ha messo a segno la sua seconda mossa, ossia la conferma del difensore classe 1998 Gianmarco Pasculli, figlio dell'ex attaccante del Lecce Pedro Pasculli (campione del mondo con l'Argentina nel 1986): nella scorsa stagione, la prima con la maglia del Leverano addosso, ha totalizzato 23 presenze e ben 4 gol complessivi. In carriera Pasculli ha militato tra gli altri, nel Nardò, nel Valdiano e nel Toma Maglie.

Gianmarco Pasculli resta al Leverano, il comunicato ufficiale del club

"La società è lieta di comunicare la conferma di Gianmarco Pasculli per la stagione 2022/2023. Pura formalità per un ragazzo che in solo un anno si è cucito questi colori addosso ed è pronto e motivato a presidiare la retroguardia bianconera anche quest'anno".